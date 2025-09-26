قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نتوصل لاتفاق يحمي سيادة سوريا ويلبي مصالحنا.

و أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال خطابه في الأمم المتحدة ، موجها حديثه للدول الغربية التي اعترفت بدولة فلسطينية، إننا لن نقبل بهذا القرار.

وأضاف نتنياهو، تم وضع سماعات في غزة لإيصال صوتي إلى الرهائن.





وفي وقت سابق، غادرت الوفود الدبلوماسية قاعة الأمم المتحدة قبيل بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيون كان لديهم دولة في غزة فهاجمونا ، و أضاف أن الفلسطينيون لا يريدون حل الدولتين بل يريدون دولة على حساب إسرائيل .

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، تم وضع سماعات في غزة لإيصال صوتي إلى الرهائن.

و في وقت سابق قد أعلن الجيش الإسرائيلي بأن مكبرات الصوت التي ستبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ستُوضع “في عمق غزة”.



و أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وافقت حماس على الاستسلام ستتوقف الحرب الآن .

و أضاف نتنياهو أنه بعد استسلام حماس سيكون لإسرائيل دور أمني في غزة، وذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة .

ذكر إعلام إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.