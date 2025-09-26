مغادرة الوفود الدبلوماسية لقاعة الأمم المتحدة قبيل إلقاء خطاب نتنياهو

غادرت الوفود الدبلوماسية قاعة الأمم المتحدة قبيل بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيون كان لديهم دولة في غزة فهاجمونا ، و أضاف أن الفلسطينيون لا يريدون حل الدولتين بل يريدون دولة على حساب إسرائيل .

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، تم وضع سماعات في غزة لإيصال صوتي إلى الرهائن.

و في وقت سابق قد أعلن الجيش الإسرائيلي بأن مكبرات الصوت التي ستبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ستُوضع “في عمق غزة”.



و أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وافقت حماس على الاستسلام ستتوقف الحرب الآن .

و أضاف نتنياهو أنه بعد استسلام حماس سيكون لإسرائيل دور أمني في غزة، وذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة .

ذكر إعلام إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.



