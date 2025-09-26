قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد

ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة بأن أسماك القرش ظهرت في ساحل أشدود جنوب دولة الاحتلال، مما دفع سلطات المدينة إلى إخلاء الشاطئ.

رفعت مدينة ساحلية جنوبية راية سوداء وأخلت السباحين من الماء بينما قام رجال الإنقاذ بتمشيط المنطقة؛ الحادث يُعيد إلى الأذهان مقتل الغواص باراك تساخ، وهو أب لأربعة أطفال، في أبريل الماضي، في أسوأ هجوم سمكة قرش تشهده إسرائيل منذ سنوات.

وأفادت المدينة بأنه طُلب من السباحين مغادرة الشاطئ 11، ورُفع راية سوداء للإشارة إلى إغلاق الموقع. 

أغلقت قوات الأمن البلدية المنطقة، بينما أجرى رجال الإنقاذ عمليات تمشيط للمياه القريبة. كما تُجرى عمليات مراقبة على طول الشواطئ المجاورة.

وقالت البلدية في بيان: "نتحقق من الأمر، وبمجرد التأكد من الأمر، سنقدم تحديثًا رسميًا"، وحثت السكان على الابتعاد عن الموقع.

جاء هذا التحذير بعد أشهر من هجوم مميت لسمكة قرش قبالة ساحل الخضيرة، شمالًا. 

في أبريل، قُتل المستوطن الإسرائيلي باراك تساخ، من بتاح تكفا، عندما هاجمته أسماك قرش بالقرب من محطة توليد الكهرباء في المدينة، حيث غالبًا ما تجتذب هذه الحيوانات المفترسة المياه الدافئة التي تُصب في البحر.

