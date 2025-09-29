قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن

محمود عبد القادر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخ واحد تم إطلاقه من اليمن، مؤكدًا عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب ما أفادت به أيضًا خدمات الإسعاف التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل. وأكد البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد"، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وبعد دقائق من الإعلان، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق مركزية داخل إسرائيل، من بينها غوش دان، وشفيلا، ولَخيش، وسهول يهودا، ما أدى إلى دخول ملايين المستوطنين إلى الملاجئ والمناطق المحمية، وسط حالة من التأهب القصوى.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عملية الاعتراض تمت بنجاح، في حين تسببت الحادثة بتعليق مؤقت لحركة الطيران في مطار بن جوريون الدولي، وتأخر عدة رحلات قادمة من أثينا، باريس، وبرلين.

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أربعة أيام من قصف جوي إسرائيلي استهدف مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، في واحدة من أعنف الضربات التي ينفذها جيش الاحتلال خارج نطاق المواجهة المباشرة في غزة أو لبنان.

وفي بيان لاحق، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن "الحادثة قد انتهت"، وسمحت للمستوطنين بمغادرة المناطق المحمية والعودة إلى حياتهم الاعتيادية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اليمن صنعاء جماعة الحوثي إسرائيل والحوثيين

