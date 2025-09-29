جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخ واحد تم إطلاقه من اليمن، مؤكدًا عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب ما أفادت به أيضًا خدمات الإسعاف التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل. وأكد البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد"، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وبعد دقائق من الإعلان، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق مركزية داخل إسرائيل، من بينها غوش دان، وشفيلا، ولَخيش، وسهول يهودا، ما أدى إلى دخول ملايين المستوطنين إلى الملاجئ والمناطق المحمية، وسط حالة من التأهب القصوى.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عملية الاعتراض تمت بنجاح، في حين تسببت الحادثة بتعليق مؤقت لحركة الطيران في مطار بن جوريون الدولي، وتأخر عدة رحلات قادمة من أثينا، باريس، وبرلين.

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أربعة أيام من قصف جوي إسرائيلي استهدف مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، في واحدة من أعنف الضربات التي ينفذها جيش الاحتلال خارج نطاق المواجهة المباشرة في غزة أو لبنان.

وفي بيان لاحق، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن "الحادثة قد انتهت"، وسمحت للمستوطنين بمغادرة المناطق المحمية والعودة إلى حياتهم الاعتيادية.