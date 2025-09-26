قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا
طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين
قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة
توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي
معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو
ديمتري دلياني لـ صدى البلد: دولة الابادة تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تطهير عرقي
سعر الدولار صباح اليوم الجمعة 26-9-2025
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا

العدوان الإسرائيلي على اليمن
العدوان الإسرائيلي على اليمن
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة في اليمن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحاً.

وبالأمس؛ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا على مدينة صنعاء في اليمن، ردا على الهجوم الحوثي الذي استهدف مدينة إيلات وأسفر عن إصابة 27 إسرائيليا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مدينة صنعاء وسُمع أصوات انفجارات بالتزامن مع خطاب عبد الملك الحوثي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هجوم جيش الاحتلال جاء بعد أقل من يوم على هجوم الطائرة المسيرة في إيلات.

وأفادت التقارير بشن إسرائيل هجمات على مبانٍ حكومية ومعسكرات عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء حيث وقع الهجوم بالتزامن مع الخطاب الأسبوعي لزعيم الحوثيين.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل منظومة "القبة الحديدية" في اعتراض طائرة مسيرة استهدفت مدينة إيلات، جنوبي إسرائيل، في حادثة وصفت بالأخطر منذ بدء الهجمات بالطائرات المسيرة من اليمن.


وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن صاروخين أطلقا من القبة الحديدية لاعتراض المسيرة، لكنهما لم ينجحا في إصابتها، ما أدى إلى سقوطها في منطقة سياحية وسط المدينة.
 

اليمن جيش الاحتلال صنعاء الحوثيين القبة الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

جواز سفر

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يكرم أولى دفعات تعلم اللغة الألمانية في البرنامج الصيفي

صدى البلد ينعي والدة الزميلتين ناهد ووفاء الكاشف بالأهرام

صدى البلد ينعى والدة الزميلتين ناهد ووفاء الكاشف بالأهرام

خفض الانبعاثات العالمية

قادة العالم في الأمم المتحدة: تغير المناخ خطر حاضر يتطلب التزامات جريئة

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد