مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن

رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في عدن بقيادة مجلس القيادة الرئاسي
رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في عدن بقيادة مجلس القيادة الرئاسي
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في عدن بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وتطلعها لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، لما يمثله أمنه واستقراره من أهمية قصوى للأمن الإقليمي ولمنطقة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بحضور السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش حضوره أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقل مدبولي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تحيات الرئيس السيسي، مؤكداً دعم مصر لمساعي العمل على استمرار الجهود الدولية لإحياء المسار السياسي، والتوصل لحل سياسي شامل ومستدام في اليمن، باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني وينهى معاناته الإنسانية. 

بدوره، أعرب رشاد العليمي، عن تقديره للرئيس السيسي، على الدعم الذي توليه مصر بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. 

كما استعرض جهود الحكومة اليمنية في تدعيم الأمن والاستقرار في البلاد، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار دعم الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لمساندة الشرعية في اليمن.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتفعيل اللجنة المُشتركة بين البلدين من أجل بحث أوجه التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية، مُشيدًا بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في دعم الأشقاء اليمنيين، بما يُبرهن على عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين المصري واليمني.
 

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

