بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانا على مدينة صنعاء في اليمن، ردا على الهجوم الحوثي الذي استهدف مدينة إيلات وأسفر عن إصابة 27 إسرائيليا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مدينة صنعاء وسُمع أصوات انفجارات بالتزامن مع خطاب عبد الملك الحوثي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هجوم جيش الاحتلال جاء بعد أقل من يوم على هجوم الطائرة المسيرة في إيلات، وأفادت التقارير بشن إسرائيل هجمات على مبانٍ حكومية ومعسكرات عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء. ووقع الهجوم بالتزامن مع الخطاب الأسبوعي لزعيم الحوثيين.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل منظومة "القبة الحديدية" في اعتراض طائرة مسيرة استهدفت مدينة إيلات، جنوبي إسرائيل، في حادثة وصفت بالأخطر منذ بدء الهجمات بالطائرات المسيرة من اليمن.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن صاروخين أطلقا من القبة الحديدية لاعتراض المسيرة، لكنهما لم ينجحا في إصابتها، ما أدى إلى سقوطها في منطقة سياحية وسط المدينة.