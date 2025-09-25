إسقاط مروحية .. تطور خطير بشان الهجوم على جيش الاحتلال



أعلن جيش الاحتلال رصد محاولة فاشلة لإطلاق قذيفة باتجاه مروحية قتالية فوق مدينة غزة ولم يتم تسجيل أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق ؛ كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهدافه أكثر من 170 هدفًا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. يأتي هذا الهجوم ضمن العمليات العسكرية المتواصلة التي تشنها إسرائيل على القطاع.

حسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، فإن الهجمات استهدفت مواقع عدة في القطاع، في إطار ما وصفته السلطات الإسرائيلية بأنها "عمليات دفاعية" ضد الجماعات المسلحة في غزة.

يستمر التصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رغم الدعوات الدولية المتكررة لتهدئة الوضع ووقف الأعمال القتالية