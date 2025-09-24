أكد مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، سقوط أكثر من 70 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 51 في مدينة غزة.



وأفادت مصادر طبية بغزة، أمس الثلاثاء، بسقوط شهيد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في مخيم البريج، وسط القطاع، حيث استهدفت قوات الاحتلال أحد المناطق السكنية داخل المخيم المكتظ، ما أدى إلى استشهاد شاب لم تُكشف هويته حتى اللحظة.

ويعد مخيم البريج من المناطق التي شهدت تصعيدًا متكرّرًا خلال الفترة الماضية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع فيه نتيجة استهداف البنية التحتية والمرافق الطبية.

في سياق متصل، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن 12 فلسطينيًا استشهدوا جراء غارات جوية شنّتها طائرات الاحتلال على مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبحسب المصادر، فإن من بين الشهداء 8 مدنيين كانوا يقفون في طابور انتظار للحصول على مساعدات إنسانية، قبل أن تطالهم صواريخ الاحتلال.

