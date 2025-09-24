قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
مستشفيات غزة تستقبل 64 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكثر من 70 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 51 في مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، سقوط أكثر من 70 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 51 في مدينة غزة.


وأفادت مصادر طبية بغزة، أمس الثلاثاء، بسقوط شهيد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في مخيم البريج، وسط القطاع، حيث استهدفت قوات الاحتلال أحد المناطق السكنية داخل المخيم المكتظ، ما أدى إلى استشهاد شاب لم تُكشف هويته حتى اللحظة.

ويعد مخيم البريج من المناطق التي شهدت تصعيدًا متكرّرًا خلال الفترة الماضية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع فيه نتيجة استهداف البنية التحتية والمرافق الطبية.

في سياق متصل، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن 12 فلسطينيًا استشهدوا جراء غارات جوية شنّتها طائرات الاحتلال على مدينة خان يونس جنوبي القطاع. 

وبحسب المصادر، فإن من بين الشهداء 8 مدنيين كانوا يقفون في طابور انتظار للحصول على مساعدات إنسانية، قبل أن تطالهم صواريخ الاحتلال.
 

نيران جيش الاحتلال الاحتلال غزة جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الجدد بالعام الدراسي والعلماء الفائزين ضمن قائمة ستانفورد

مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الأئمة والدعاة من 8 دول

مرصد الأزهر يستقبل وفد الأئمة والدعاة من 8 دول

دعاء الرياح

دعاء الرياح .. ردد أفضل أدعية الحفظ والوقاية من شرها

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بورش
بورش
بورش

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد