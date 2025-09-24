مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال دمر معظم مقارنا في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قال إن الاحتلال دمر مقرين لجمعية الإغاثة الطبية ويستهدف إخراج المستشفيات عن الخدمة.



وأضاف أن الاحتلال دمر معظم مقارنا في غزة، والاحتلال يفرض قيودا على المساعدات.



وأفادت مصادر طبية بغزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط شهيد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في مخيم البريج، وسط القطاع، حيث استهدفت قوات الاحتلال أحد المناطق السكنية داخل المخيم المكتظ، ما أدى إلى استشهاد شاب لم تُكشف هويته حتى اللحظة.

ويعد مخيم البريج من المناطق التي شهدت تصعيدًا متكرّرًا خلال الفترة الماضية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع فيه نتيجة استهداف البنية التحتية والمرافق الطبية.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن 12 فلسطينيًا استشهدوا جراء غارات جوية شنّتها طائرات الاحتلال على مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وبحسب المصادر، فإن من بين الشهداء 8 مدنيين كانوا يقفون في طابور انتظار للحصول على مساعدات إنسانية، قبل أن تطالهم صواريخ الاحتلال.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه سكان قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة، نتيجة استمرار الحصار ونقص الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، وسط تحذيرات أممية من انهيار كامل للقطاع الصحي وارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، خصوصًا في صفوف الأطفال.

الجدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ عدة أشهر، أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير واسع في البنية التحتية، إلى جانب نزوح مئات الآلاف من منازلهم، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.