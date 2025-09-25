جيش الاحتلال يزعم القضاء على خلية مقاومة في منطقة طمون علي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على عدد من المقاومين الفلسطينيين 《خلية فلسطينية 》 بالتعاون قوات الشرطة والشاباك وذلك في منطقة طمون علي كانت تخطط لتنفيذ عملية.

ولاحقا ؛ أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس نجاح عملية استهدفت آليات إسرائيلية في حقل عبوات ناسفة شرق مفترق الصفطاوي، غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن العملية تندرج ضمن سلسلة عمليات أطلقتها تحت اسم "عصا موسى" ونشرت الكتائب مقطع فيديو قالت إنه يوثق الاستهداف.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام عبرية، تصريحات، نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفادت بأنه أصدر توجيهات بـ«استئصال مدينة غزة من جذورها»، في وقت لا تزال فيه المواجهات والاشتباكات مستمرة في عدة مناطق من القطاع.

وبدأت القوات الإسرائيلية منذ 11 أغسطس الماضي هجوماً واسعاً على مدينة غزة، انطلاقاً من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم "عربات جدعون 2".

وأسفرت الحملة، وفق تقارير سابقة، عن تدمير مساكن وأبراج سكنية وإلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين.