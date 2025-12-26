يمن الحماقي: يجب تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. فيديو

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إننا تحدثنا منذ أكثر من 30 سنة عن كيفية التخلص من مشكلة الدعم، منوهة بأن حديثنا الآن عن الدعم، هذا يدل على أننا لم ننجح في مواجهة الفقر.

وأضافت الحماقي، في برنامج "حقائق وأسرار" للإعلامي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، أن معدل الفقر بمصر في 2023 كان 32،5%.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن مكافحة الفقر والتي لن تتم إلا بالتمكين الاقتصادي وتدريب الناس وتشغيلهم، منوهة بأن توزيع السلع على الفقراء وشنط رمضان، في منتهى الخطورة.

وأوضحت أن قضية الدعم في منتهى الخطورة، فلدينا 23 مليون بطاقة تموينية عليها 64 مليون مواطن، ودعم رغيف الخبز حوالي 73 مليون مواطن.

وذكرت أن تحويل الدعم من العيني إلى النقدي يجب أن تتم، ويجب التأكد من أحقية المستهدفين للدعم.