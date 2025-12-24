قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق بالسويس
القافلة 101.. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كم نصيب الفرد؟.. أسعار وموعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2026

صرف السلع التموينية
صرف السلع التموينية
خالد يوسف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار وموعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2026، إضافة إلى تحديد نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقات التموين.

طاقرأ أيضًا:

موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2026

قررت وزارة التموين، صرف السلع الغذائية على البطاقات التموينية عن شهر يناير للمواطنين، يوم 1 يناير 2026، ويستمر صرف السلع الغذائية حتى نهاية شهر يناير المقبل.

اقرأ أيضًا:

نصيب الفرد من السلع على بطاقات التموين:

ويبلغ نصيب الفرد من السلع الغذائية في بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا، ويحصل المواطن من خلالها على السلع التموينية الأساسية، وهي: «زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر»، بالإضافة إلى شراء بعض المواد الغذائية.

اقرأ أيضًا:

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026

ـ سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

ـ زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

ـ صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

ـ لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

ـ فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

ـ مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

ـ شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

ـ صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

ـ تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

ـ دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

ـ مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا.

ـ خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

ـ کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

ـ بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

ـ علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات

ـ مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

ـ مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

ـ عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

ـ جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

ـ قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

ـ بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

ـ مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيها.

ـ بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

ـ مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

ـ مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

ـ صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

ـ بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

ـ بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

نصيب الفرد أسعار وموعد صرف السلع التموينية صرف السلع التموينية السلع التموينية لشهر يناير 2026 وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا.. ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة

هونذا

هوندا تستدعي أكثر من 70 ألف سيارة مركبة بسبب عيب خطير في الفرامل

هوندا

زلزال صيني.. بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا

بالصور

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

الروبوتاكسي
الروبوتاكسي
الروبوتاكسي

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد