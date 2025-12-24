كم نصيب الفرد؟.. أسعار وموعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار وموعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2026، إضافة إلى تحديد نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقات التموين.

موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2026

قررت وزارة التموين، صرف السلع الغذائية على البطاقات التموينية عن شهر يناير للمواطنين، يوم 1 يناير 2026، ويستمر صرف السلع الغذائية حتى نهاية شهر يناير المقبل.

نصيب الفرد من السلع على بطاقات التموين:

ويبلغ نصيب الفرد من السلع الغذائية في بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا، ويحصل المواطن من خلالها على السلع التموينية الأساسية، وهي: «زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر»، بالإضافة إلى شراء بعض المواد الغذائية.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026

ـ سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

ـ زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

ـ صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

ـ لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

ـ فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

ـ مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

ـ شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

ـ صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

ـ تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

ـ دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

ـ مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا.

ـ خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

ـ کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

ـ بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

ـ علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات

ـ مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

ـ مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

ـ عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

ـ جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

ـ قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

ـ بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

ـ مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيها.

ـ بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

ـ مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

ـ مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

ـ صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

ـ بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

ـ بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.