ليه الأسعار عالية في مصر؟ يمن الحماقي تكشف السبب

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن سبب ارتفاع الأسعار لأن الإنتاج ليس بالقدر الكافي، فالأسعار هي نتاج للتوازن بين العرض والطلب.

وأضافت يمن الحماقي، في برنامج "حقائق وأسرار" للإعلامي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، أن محافظات الصعيد بها موارد هائلة غير مستغلة، وهذا معناه أن هناك طاقات غير مستغلة مقارنة بزيادة الطلب عن العرض.

وأوضحت أن الحكومة تقوم بدور كبير في التوازن في الأسعار وتهتم كثيرا بالسلع الأساسية، وتضخ كميات من الإنتاج وتوسعة المنافذ، ولكن ما زالت هناك مقومات كثيرة تحتاج للعمل عليها، منها وقف احتكارات تجار الجملة.

وأشارت إلى أن حلقات سلاسل الإمداد تتكامل مع بعضها، كما نحتاج إلى تفعيل البورصات السلعية، والتي نتحدث عنها منذ عهد الوزارة السابقة.

وذكرت أن لدينا مشكلة كبيرة في مصر عن قواعد البيانات وإتاحتها، منوهة أن لدينا ضعف شديد في إتاحة البيانات.