رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل
وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر بالنسبة لمصر
وصول المتهم بالتعدي على تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور لحضور جلسة الاستئناف
سيراميكا كليوباترا يستضيف مودرن سبورت في الدوري الممتاز
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك بشمال قطاع غزة

محمود نوفل

 أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة اليوم.

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق، نجاح عملية استهدفت آليات إسرائيلية في حقل عبوات ناسفة شرق مفترق الصفطاوي، غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن العملية تندرج ضمن سلسلة عمليات أطلقتها تحت اسم "عصا موسى" ونشرت الكتائب مقطع فيديو قالت إنه يوثق الاستهداف.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام عبرية، تصريحات، نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفادت بأنه أصدر توجيهات بـ«استئصال مدينة غزة من جذورها»، في وقت لا تزال فيه المواجهات والاشتباكات مستمرة في عدة مناطق من القطاع.

وبدأت القوات الإسرائيلية منذ 11 أغسطس الماضي هجوماً واسعاً على مدينة غزة، انطلاقاً من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم "عربات جدعون 2".

وأسفرت الحملة، وفق تقارير سابقة، عن تدمير مساكن وأبراج سكنية وإلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين.

محمد سراج

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

