ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
جيش الاحتلال: إصابة ضابط في جيش "جفعاتي" بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من حماس في مدينة غزة

فرناس حفظي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، عن إصابة ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح بالغة خلال تبادل إطلاق نار قصير المدى مع عناصر من حركة حماس في مدينة غزة. 

و قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال القتال في مدينة غزة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي بسرعة مجموعة من الإرهابيين المسلحين الذين كانوا يطلقون النار عليهم، و أجرت القوات مسحًا ميدانيًا، وبعد مطاردة قصيرة ودقيقة، قضت على المجموعة الإرهابية المسلحة في تبادل إطلاق نار مباشر.

و أضاف ،  أصيب ضابط قتالي من كتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، بجروح بالغة في المعركة. و  نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته."

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 20 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 15 بمدينة غزة.

وانتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ووصفه بأنه مسار خاطئ تماما، و ذلك قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم الاثنين من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما دعا إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين. وقال فاديفول: "بالنسبة لألمانيا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية يأتي على الأحرى في نهاية العملية... لكن هذه العملية يجب أن تبدأ الآن".


 

و أكد أن هدف بلاده "إقامة دولة فلسطينية، ودعم حل الدولتين". وأردف قائلاً: "مهما بدا حل الدولتين القائم على التفاوض بعيدا في الوقت الحالي، فهو السبيل الذي يُمكِّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن وكرامة".


 

كما شدد على أن "ما تحتاجه المنطقة الآن هو وقف فوري لإطلاق النار، ومزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".


 

في المقابل، أوضح أن ذلك يجب أن يتحقق عبر المفاوضات وقال: "لا ينبغي لأحد أن ينتهج سياسة فرض الإرادة بأي ثمن.. يبقى طريق التفاهم والتسوية والمفاوضات الطريق الوسطي الصعب والمرهق. لكننا نؤيد هذا الطريق".


 

ويعتزم فاديفول المشاركة في مؤتمر تنظمه السعودية وفرنسا حول تعزيز حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين بعد ظهر اليوم، وذلك قبل بدء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء.

