الجو قلب شتوي من جديد| أجواء شديدة البرودة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
فن وثقافة

لقاء السحاب .. حين غنّى الزمن على خشبة الأوبرا

لقاء السحاب
لقاء السحاب
أحمد عبد القوى

لم يكن مساء أمس الأحد ليلة عادية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بل كان موعدًا مع الذاكرة، حين عاد صوتان من ذهب ليلتقيا من جديد في «لقاء السحاب»؛ ذلك الحلم الفني الذي جمع بين روح أم كلثوم وعبقرية محمد عبد الوهاب، وإن غاب الجسد وبقي الأثر.

تحت أضواء خافتة تشبه وهج الذكريات، وبقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، عزفت الفرقة القومية العربية للموسيقى حكاية طربٍ لا يشيخ، فيما بدت الخشبة وكأنها تستعيد أنفاس زمنٍ كان اللحن وعدًا بالخلود.

توالت الروائع واحدة تلو الأخرى: «فكروني»، «هذه ليلتي»، «سهرت منه الليالي»، لتنساب الألحان كرسائل حب قديمة، أعادت للجمهور دهشة السماع الأول، وأيقظت في الوجدان شجنًا لا يعرف الغياب.

وتناوب على الغناء كل من أحمد عفت، هند النحاس، إيناس عز الدين، غادة آدم، ومحمد طارق، فحملوا الأمانة بصوتٍ معاصر وقلبٍ مشبع بالتراث، مؤكدين أن الأغنية الخالدة لا تفقد بريقها حين تجد من يصغي إليها بصدق.

وجاءت الأمسية، التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تأكيدًا على أن الفن الحقيقي لا يرحل، بل ينتظر من يعيد اكتشافه، وأن التراث الغنائي العربي سيظل حيًا، ما دام هناك مسرح يضيء، وأوركسترا تعزف، وجمهور يؤمن بأن الطرب ذاكرة وطن.

لقاء سحاب غناء

