لقاء السحاب .. حين غنّى الزمن على خشبة الأوبرا

لم يكن مساء أمس الأحد ليلة عادية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بل كان موعدًا مع الذاكرة، حين عاد صوتان من ذهب ليلتقيا من جديد في «لقاء السحاب»؛ ذلك الحلم الفني الذي جمع بين روح أم كلثوم وعبقرية محمد عبد الوهاب، وإن غاب الجسد وبقي الأثر.

تحت أضواء خافتة تشبه وهج الذكريات، وبقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، عزفت الفرقة القومية العربية للموسيقى حكاية طربٍ لا يشيخ، فيما بدت الخشبة وكأنها تستعيد أنفاس زمنٍ كان اللحن وعدًا بالخلود.

توالت الروائع واحدة تلو الأخرى: «فكروني»، «هذه ليلتي»، «سهرت منه الليالي»، لتنساب الألحان كرسائل حب قديمة، أعادت للجمهور دهشة السماع الأول، وأيقظت في الوجدان شجنًا لا يعرف الغياب.

وتناوب على الغناء كل من أحمد عفت، هند النحاس، إيناس عز الدين، غادة آدم، ومحمد طارق، فحملوا الأمانة بصوتٍ معاصر وقلبٍ مشبع بالتراث، مؤكدين أن الأغنية الخالدة لا تفقد بريقها حين تجد من يصغي إليها بصدق.

وجاءت الأمسية، التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تأكيدًا على أن الفن الحقيقي لا يرحل، بل ينتظر من يعيد اكتشافه، وأن التراث الغنائي العربي سيظل حيًا، ما دام هناك مسرح يضيء، وأوركسترا تعزف، وجمهور يؤمن بأن الطرب ذاكرة وطن.