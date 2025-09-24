«مدبولي» من نيويورك: مصر تدعّم وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه

على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، السيد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في عدن بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وتطلعها إلى وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، لما يمثله أمن اليمن واستقراره من أهمية قصوى للأمن الإقليمي ولمنطقة البحر الأحمر.

كما أكد رئيس الوزراء دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية.

من جانبه، أعرب رشاد العليمي عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الذي توليه مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، واستعرض جهود الحكومة اليمنية في تدعيم الأمن والاستقرار بالبلاد، معرباً عن تطلعه لاستمرار دعم الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لمساندة الشرعية في اليمن.

كما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين لبحث أوجه التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية، مشيداً بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في دعم الأشقاء اليمنيين، بما يجسد عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين المصري واليمني.