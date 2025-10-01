الحوثيون يُهاجمون سفينة هولندية في خليج عدن ويُهدّدون شركات نفط أمريكية

أعلنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ هجوم على السفينة "مينيرفاجراخت" التي ترفع علم هولندا في خليج عدن.

وفي سياق متصل، أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون شركات نفط أمريكية كبرى مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون".

وتأتي تهديدات الحوثيين على الرغم من الهدنة السابقة التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قضت بعدم مهاجمة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح مركز تنسيق العمليات الإنسانية، ومقره مدينة صنعاء اليمنية، أنه أدرج 13 شركة أمريكية وتسعة أشخاص وسفينتين على قائمة العقوبات.

ويعمل المركز كحلقة وصل بين القوات التابعة للحوثيين وشركات النقل البحري التجارية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بقوات الحوثيين.