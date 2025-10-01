خطاب عن أسعار الدواء ينتهي بمشهد ساخر.. عطسة وزير الصحة الأمريكي تضع ترامب في موقف حرج

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب له في البيت الأبيض، معبّرًا عن أمله في عدم إصابته بفيروس "كوفيد-19"، بعدما عطس وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت كينيدي جونيور، بصوت عالٍ خلفه مباشرة أثناء إلقاء الكلمة.

وكان ترامب يتحدث عن الخطوات الجديدة التي تتخذها إدارته لخفض أسعار الأدوية في الأسواق، قبل أن يلتفت مبتسمًا إلى كينيدي قائلاً: "فليرحمك الله يا بوبي"، ثم أضاف ضاحكًا: "آمل ألا أكون قد التقطت فيروس كوفيد الآن".

وعقب الموقف الطريف، وجّه ترامب حديثه إلى المدير التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، الذي كان يقف إلى جانبه قائلاً: "لديكم دواء باكسلوفيد المضاد لكوفيد، أليس كذلك؟ أعطني باكسلوفيد فورًا". ثم استأنف الرئيس إجاباته على أسئلة الصحفيين.