شقيق العامري فاروق يُوجّه رسالة بشأن ترشح شقيقه لانتخابات الأهلي
علاء إبراهيم: ياسين مرعي لا يستحق المرور بجوار سور الأهلي
مصطفى كامل يطلب الدعاء للمطرب أحمد العيسوي
«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي
دعاء للتوفيق في الدراسة.. ردّده يفتح خلايا مخك ويُسهّل عليك كل صعب
«ضي» نجاح شعبي مُذهل| محمد منير: الفن مش أرقام.. الأغنية الجادة بتعيش رغم بطء انتشارها
«زيزو» يطلب دخول معسكر الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية
خطاب عن أسعار الدواء ينتهي بمشهد ساخر.. عطسة وزير الصحة الأمريكي تضع ترامب في موقف حرج
إمام عاشور خارج معسكر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو .. الغندور يكشف السبب
انتعاش الأسواق والمعالم السياحية في أسوان مع تدفق السائحين من مختلف الجنسيات|تفاصيل
الأزمات المالية تضرب الزمالك .. و«الغندور» يُحذّر من عواقب خطيرة
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر للشباب يخسر من نيوزيلندا 1-2 في كأس العالم تحت 20 سنة
خطاب عن أسعار الدواء ينتهي بمشهد ساخر.. عطسة وزير الصحة الأمريكي تضع ترامب في موقف حرج

ناصر السيد

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب له في البيت الأبيض، معبّرًا عن أمله في عدم إصابته بفيروس "كوفيد-19"، بعدما عطس وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت كينيدي جونيور، بصوت عالٍ خلفه مباشرة أثناء إلقاء الكلمة.

وكان ترامب يتحدث عن الخطوات الجديدة التي تتخذها إدارته لخفض أسعار الأدوية في الأسواق، قبل أن يلتفت مبتسمًا إلى كينيدي قائلاً: "فليرحمك الله يا بوبي"، ثم أضاف ضاحكًا: "آمل ألا أكون قد التقطت فيروس كوفيد الآن".

وعقب الموقف الطريف، وجّه ترامب حديثه إلى المدير التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، الذي كان يقف إلى جانبه قائلاً: "لديكم دواء باكسلوفيد المضاد لكوفيد، أليس كذلك؟ أعطني باكسلوفيد فورًا". ثم استأنف الرئيس إجاباته على أسئلة الصحفيين.

