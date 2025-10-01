قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. مشروع لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس المكاسب الإسرائيلية تحت غطاء السلام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رنا أشرف

تثير الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الدائرة في غزة عاصفة من الجدل على الساحتين الإقليمية والدولية، لما تحمله من ملامح مثيرة للانقسام بين من يصفها بكونها محاولة لإعادة فتح مسار دبلوماسي يفضي إلى تهدئة، وبين من يعتبرها تكريساً لسياسة الانحياز الأمريكي التقليدي تجاه إسرائيل. 

فالخطة، التي روج لها تحت لافتة “السلام” و”إنهاء النزاع”، تضم بنوداً واشتراطات صادمة في نظر كثير من المراقبين، إذ تغفل المطالب الفلسطينية، وتتجاهل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

ويرى خبراء القانون والعلاقات الدولية أنه ليس سوى امتداد لنهج أمريكي طويل يقوم على فرض حلول تضمن لإسرائيل مكاسب ميدانية وسياسية، مقابل إضعاف الموقف الفلسطيني وتعميق حالة الانقسام. 

وفي الوقت نفسه، يعكس توقيت الإعلان عن الخطة محاولة لاستثمار المشهد المأزوم في غزة وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية بما يتسق مع المصالح الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء.

محمد مهران: خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس المكاسب الإسرائيلية تحت غطاء “السلام"

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة لوقف الحرب في غزة تمثل مشروعا متكاملا لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس المكاسب الإسرائيلية تحت غطاء دبلوماسي زائف.

وأوضح الدكتور مهران إن الفحص القانوني الدقيق لبنود الخطة يكشف بوضوح أنها تخدم المصالح الإسرائيلية بنسبة مائة بالمائة دون أي اعتبار حقيقي للحقوق الفلسطينية المشروعة.

وبين أن الخطة تتجاهل بشكل كامل قرارات الشرعية الدولية ولا تتضمن أي إشارة لإنهاء الاحتلال أو قيام دولة فلسطينية مستقلة أو حق العودة أو أي من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن البنود المتعلقة بنزع السلاح من غزة وفرض حكومة تكنوقراطية غير سياسية وخروج قيادات حماس من القطاع كلها تهدف لتحقيق ما فشلت إسرائيل في تحقيقه عسكريا على مدى أكثر من عام من العدوان الوحشي.

ولفت مهران إلى أن هذه الشروط تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار قيادته السياسية وفقا للقانون الدولي.

وحذر أستاذ القانون من أن الخطة تفتقر تماما للضمانات الدولية الملزمة التي تكفل تنفيذها بشكل عادل مؤكدا أن غياب آليات الرقابة الدولية والجداول الزمنية المحددة والعقوبات على عدم الالتزام يجعلها عرضة للتلاعب الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن التجربة التاريخية تؤكد أن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقيات دولية دون ضغط حقيقي وآليات إنفاذ صارمة.

وأكد أن الخطة تعكس الانحياز الأمريكي التاريخي لإسرائيل وتكشف عجز واشنطن عن لعب دور الوسيط النزيه، لافتا إلى أن الدعم الأمريكي العسكري والسياسي والمالي المطلق لإسرائيل طوال فترة العدوان يجعل من المستحيل اعتبار أي مقترح أمريكي محايدا أو عادلا.

وحول قدرة الخطة على تحقيق نتائج ملموسة أكد الدكتور مهران أنها محكومة بالفشل لأنها تتجاهل الأسباب الجذرية للصراع وتحاول فرض حلول أمنية مؤقتة بدلا من معالجة القضايا السياسية والقانونية الأساسية، مؤكدا أن أي خطة لا تتضمن إنهاء الاحتلال ومحاسبة إسرائيل على جرائمها واحترام حقوق الشعب الفلسطيني ستكون مجرد هدنة مؤقتة تمهد لجولات عنف قادمة.

ونوه إلي أن السلام الحقيقي يتطلب عدالة حقيقية وليس استسلاما فلسطينيا لمطالب إسرائيلية مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق أفضل من هذه الخطة المجحفة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة الموقف الفلسطيني الحرب في غزة القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترشيحاتنا

غزة

ضياء رشوان: النسخة الحالية من "خطة ترامب" تعكس توازناً في القوى.. وحرب غزة بلا منتصر أو مهزوم

محمد منير

الكينج يفتح قلبه.. محمد منير: بعشق الموسيقى وليا دويتو مع ويجز.. وبعمل تحاليل عشان أطمن على نفسي

محمد منير

محمد منير عن المهرجانات والراب: بسمع لكن مش بتسكن قلبي

بالصور

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد