صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
أصل الحكاية

اكتشاف ألماس نادر يكشف أسرار أعماق الأرض.. ما القصة؟

الألماس
الألماس
أمينة الدسوقي

في إنجاز علمي لافت، اكتشف باحثون عينتين نادرتين من الألماس في أحد مناجم جنوب أفريقيا، تحتويان على شوائب متناقضة كيميائيا، تجمع بين معادن كربونات مؤكسدة وسبائك نيكل مختزلة.

مزيج كهذا كان يعتقد سابقا أنه "شبه مستحيل"، ليقدم أول دليل مباشر على التفاعلات الكيميائية المعقدة في أعماق الوشاح الأرضي على عمق يتراوح بين 280 و470 كيلومتراً.

نافذة على التفاعلات الجيولوجية العميقة

أظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Geoscience، أن هذا الاكتشاف يغير المفاهيم السائدة حول نشأة صخور الكمبرليت، المسئولة عن نقل الألماس من باطن الأرض إلى السطح. 

كما يفسر وجود النيكل في بعض الماسات، ويمنح العلماء فرصة نادرة لفهم العمليات الكيميائية في المناطق العميقة من الوشاح.

شوائب غير مألوفة تتحول إلى مفتاح علمي

عادة ما ينظر صائغو المجوهرات إلى الشوائب داخل الألماس كعيوب تقلل من قيمته، إلا أن العلماء يعتبرونها سجلا جيولوجيا ثمينا ففي هذه العينات، وُجدت معادن مؤكسدة وأخرى مختزلة في حجر واحد، وهو أمر أربك فريق البحث بقيادة الدكتور يعقوب فايس من الجامعة العبرية في القدس، لدرجة أنهم تركوا العينات جانباً لعام كامل قبل إعادة تحليلها.

ما وراء 200 كيلومتر أول دليل واقعي

حتى الآن، كانت معرفة العلماء بانتقال الأرض من حالة مؤكسدة إلى مختزلة مع العمق تستند إلى نماذج نظرية وعينات سطحية نسبياً لا تتجاوز 200 كيلومتر لكن العينات الجديدة، المستخرجة من أعماق تصل إلى 470 كيلومتراً، وفرت أول إثبات مباشر على صحة هذه النظريات.

تقول الدكتورة مايا كوبيلوفا، أستاذة علوم الأرض بجامعة كولومبيا البريطانية: "ما بعد 200 كيلومتر كان مجرد افتراض، لكن هذه العينات تمنحنا نافذة حقيقية على كيمياء الوشاح العميق".

انعكاسات على فهم تكون الألماس

تشير النتائج إلى أن المواد المؤكسدة توجد على أعماق أعمق مما كان متوقعاً، ما يغير التصورات حول تكون الكمبرليت والألماس.

ويرجح فايس أن العملية تحدث عندما تدفع الصفائح التكتونية سوائل كربونية إلى أعماق كبيرة، حيث تتفاعل مع المعادن الغنية بالأكسجين والسبائك المعدنية.

كما لا يستبعد الباحثون سيناريو آخر يتمثل في ترسيب الألماس من سوائل كربونية مشبعة تبرد أثناء صعودها تدريجياً نحو السطح، في عملية شبيهة بتبلور السكر من الشراب.

أسئلة جديدة وباب مفتوح للأبحاث

من جانب آخر، قد تفسر الشوائب الغنية بالنيكل لغزا قديما حول كيفية ظهور ذرات النيكل داخل البنية البلورية للألماس رغم ثقلها وصعوبة اندماجها. 

وترى كوبيلوفا أن هذه الظاهرة ربما تعكس ظروفاً فريدة في أعماق محددة من الوشاح، ما يفتح الطريق أمام المزيد من الدراسات لفك أسرار تكون الألماس.

مناجم جنوب أفريقيا التفاعلات الكيميائية أعماق الوشاح الأرضي معادن مؤكسدة

