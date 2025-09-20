اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي

كشف علماء عن خزان جوفي هائل يحتوي على مياه منخفضة الملوحة مدفوناً تحت مياه المحيط الأطلسي المالحة قبالة السواحل الشرقية للولايات المتحدة، في اكتشاف قد يفتح آفاقاً جديدة لتأمين موارد مائية مستدامة وسط أزمة ندرة المياه العذبة المتفاقمة عالمياً.

من ملاحظة عرضية إلى اكتشاف تاريخي

تعود جذور القصة إلى سبعينيات القرن الماضي، حين رصدت شركات النفط التي كانت تنقب قبالة السواحل الأمريكية تسرب مياه شبه عذبة من الرواسب البحرية.

اعتبر الأمر مجرد ظاهرة جيولوجية محلية لكن بفضل التطور التكنولوجي، خاصة في مجال التصوير الكهرومغناطيسي، اتضح أن الأمر يتعلق بخزان مائي ضخم يمتد من سواحل ماساتشوستس حتى نيوجيرسي بطول يقارب 217 ميلاً.

حجم مذهل يكفي مدناً كبرى

وفق الدراسة المنشورة في مجلة التقارير العلمية، يقدر حجم هذا المخزون المائي بما لا يقل عن 670 ميلاً مكعباً من المياه منخفضة الملوحة، وهو ما يكفي لإمداد مدينة عالمية بحجم باريس بالمياه العذبة لآلاف السنين.

ثورة في التكنولوجيا الجيوفيزيائية

اعتمد الباحثون من جامعة كولومبيا ومعهد وودز هول لعلوم المحيطات على تقنيات قياس الموصلية الكهربائية لقاع المحيط، والتي تتيح التمييز بين المياه المالحة والعذبة.

هذه التقنية الحديثة مكنت العلماء من رسم خريطة دقيقة للخزان الجوفي، لتفتح الباب أمام استكشاف موارد خفية جديدة لكوكبنا.

فرص وتحديات

رغم أن استغلال هذه الثروة المائية يمكن أن يشكل شريان حياة للبشرية، إلا أن الطريق لا يخلو من تحديات بيئية وتكنولوجية وجيوسياسية.

فعملية استخراج المياه العذبة من أعماق المحيط تحتاج إلى حلول متقدمة تضمن الاستدامة وتحافظ على النظم البيئية البحرية الحساسة.

مستقبل إدارة الموارد المائية

مع تزايد الطلب العالمي على المياه وتعرض المصادر التقليدية لضغوط غير مسبوقة، يطرح هذا الاكتشاف أسئلة جوهرية حول مستقبل إدارة المياه فهل يمكن تطوير تقنيات آمنة وفعالة للاستفادة من مثل هذه الخزانات؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الحاجة الماسة للمياه وحماية البيئة البحرية؟

إنجاز يفتح آفاقاً جديدة

يُعد العثور على خزان المياه الجوفية تحت الأطلسي إنجازاً علمياً بارزاً يسلط الضوء على قدرة التكنولوجيا الحديثة على كشف حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

وبينما يستعد العالم لمواجهة أزمة المياه، يبدو أن أعماق المحيطات قد تحمل إجابة مهمة لمستقبل أكثر استدامة.