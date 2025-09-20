سمارت ووتش تغوص وتتحدث.. هواوي تطلق أول ساعة ذكية تدعم الاتصال تحت الماء

كشفت شركة هواوي Huawei، رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch Ultimate 2، والتي تأتي خليفة مباشرة لإصدار العام الماضي Watch Ultimate، مع مجموعة من الترقيات الجوهرية التي تعزز مكانتها بين أقوى الساعات الذكية في السوق.

مواصفات ساعة هواوي Watch Ultimate 2

تحتفظ ساعة هواوي الجديدة Watch Ultimate 2 بنفس الخطوط التصميمية للجيل الأول، لكنها تأتي بهيكل مصنوع من معدن سائل أساسه الزركونيوم، مدعوم بإطار مزدوج من السيراميك النانوي الكريستالي وزجاج الياقوت المقاوم للخدوش.

تتميز بشاشة بقياس 1.5 بوصة من نوع LTPO2 AMOLED، مع سطوع يصل إلى 3500 شمعة وتقليل في سماكة الحواف بنسبة 18% مقارنة بالإصدار السابق.

مقاومة غوص غير مسبوقة واتصال بالسونار تحت الماء

في إنجاز تقني يحسب لـ هواوي، أصبحت Watch Ultimate 2 أول ساعة ذكية في العالم تدعم الاتصال تحت الماء باستخدام السونار، حيث يمكنها إرسال رسائل ورموز تعبيرية معدة مسبقا إلى ساعات أخرى تقع ضمن نطاق 30 مترا.

كما تدعم ميزة نداء الاستغاثة SOS تحت الماء، والتي تطلق تنبيها للأجهزة القريبة ضمن نطاق 60 مترا.

وتتمتع الساعة بمعيار مقاومة ماء مذهل 20ATM، ما يعني إمكانية استخدامها حتى عمق 150 مترا، أي أكثر بـ50 مترا من الجيل الأول.

ساعة هواوي Huawei Watch Ultimate 2

زودت هواوي الساعة بنظام Gap Antenna الجديد، الذي يحسن الاتصال في الظروف القاسية، تدوم البطارية حتى 4.5 أيام من الاستخدام العادي، وترتفع إلى 11 يوما في وضع توفير الطاقة.

تعمل الساعة بنظام هواوي HarmonyOS 5.1، وتحتوي على مستشعر X-Tap لتوفير قراءات صحية سريعة ودقيقة، وتشمل الميزات الصحية نظام TruSense لقياس 11 مؤشرا صحيا، بما في ذلك تخطيط القلب الكهربائي ECG.

تشمل الميزات الذكية الأخرى دعم eSIM للمكالمات المستقلة وGPS مزدوج التردد، ودعم الرسائل عبر الأقمار الصناعية BeiDou (لمستخدمي الصين)، وتشغيل الموسيقى والمكالمات مباشرة من الساعة.

تتوافر ساعة هواوي Huawei Watch Ultimate 2 بلونين مميزين هم الأسود والأزرق، وتبدأ الأسعار من 899 يورو (لللون الأسود) و999 يورو (لللون الأزرق).