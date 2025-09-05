هواوي تكشف عن Mate XTs.. الهاتف الثلاثي الطي الأكثر تطورا في العالم

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق هاتفها الجديد Mate XTs، ليكون ثاني هاتف ثلاثي الطي ينتج بكميات تجارية بعد إصدار العام الماضي Mate XT.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي هاتف هواوي الجديد Mate XTs، مع تحسينات في الأداء بفضل معالج Kirin 9020 وتخفيض سعر الإطلاق ليبدأ من 17999 يوان صيني (حوالي 2500 دولار).

تصميم مألوف بتفاصيل أذكى

يحافظ الهاتف على هيكل الطي الثلاثي الذي يفتح ليكشف عن شاشة ضخمة بحجم 10.2 بوصة، لكنه يأتي بألوان جديدة مثل الأبيض والأرجواني.



أجرت هواوي تحسينات على المفصلة لتجربة طي أكثر سلاسة، كما كان لافتا أن الشركة عادت للحديث عن معالجها الخاص لأول مرة منذ أربع سنوات.

ووفقا لـ هواوي، فإن هاتف Huawei Mate XTs يتميز بشاشة ثلاثية قابلة للطي، حيث يمكن استخدامه كشاشة صغيرة بحجم 6.4 بوصة عند الطي الكامل، أو التحول إلى شاشة متوسطة بحجم 7.9 بوصة عند فتحه جزئيا، وصولا إلى شاشة لوحية ضخمة بمقاس 10.2 بوصة عند الفتح الكامل.

الشاشة من نوع BOE OLED LTPO، وتدعم معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 و90 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة، ما يضمن عرضا حيويا للألوان وتجربة مشاهدة مريحة حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

هاتف Huawei Mate XTs

أداء أقوى بفضل Kirin 9020

الهاتف مزود بمعالج Kirin 9020 المستخدم أيضا في سلسلة Pura 80 Pro+ وPura 80 Ultra، مع تحسين في الأداء بنسبة 36% مقارنة بالجيل السابق، ويأتي الجهاز بذاكرة 16 جيجابايت وخيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

من ناحية التصوير، يستفيد الهاتف من منصة XMage الخاصة بـ هواوي، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب 12 ميجابكسل. أما الكاميرا الواسعة فقد حصلت على ترقية من 13 ميجابكسل إلى 40 ميجابكسل بتقنية RYYB، مما يحسن حساسية الضوء وجودة الصور الليلية.

هاتف Huawei Mate XTs

إنتاجية أقرب إلى الكمبيوتر

بفضل نظام هواوي HarmonyOS 5.1، يدعم Mate XTs تطبيقات إنتاجية بمستوى الحواسيب مثل WPS Office وWondershare Drawing وWind Financial Terminal، إلى جانب تعدد مهام متقدم بفضل ميزة multi-window المرنة.

كما قدمت هواوي قلم M-Pen 3 الجديد، الذي يحول الشاشة إلى مساحة عمل إبداعية تدعم التحويل الفوري من خط اليد إلى نصوص، إلى جانب ميزة Split-screen excerpting لسحب النصوص بين التطبيقات، بالإضافة إلى وظائف مخصصة لقطاع الأعمال مثل التحكم بالعروض التقديمية واستخدام الليزر المدمج.

الهاتف مزود ببطارية كبيرة بسعة 5600 ملي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات، وحتى الشحن العكسي 7.5 وات لشحن الأجهزة الأخرى.

سعر Huawei Mate XTs

رغم أن سعر الهاتف ما زال مرتفعا، إلا أن تخفيضه مقارنة بسعر الجيل السابق (19999 يوان) يظهر رغبة هواوي في جعل التقنية أكثر انتشارا.

يبدأ سعر Huawei Mate XTs من حوالي 2520 دولار للنسخة بسعة 16 + 256 جيجابايت.