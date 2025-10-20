رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور محمد حسين رفعت بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد حسين رفعت بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تطوير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والنهوض به في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن اختيار الدكتور محمد حسين رفعت يأتي تتويجًا لمسيرته الأكاديمية والإدارية المتميزة، وخبراته الواسعة، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في قدرته على تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، ودعم مشروعات التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الشراكات المجتمعية التي تسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد رفعت عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل من أجل تطوير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، وتعظيم إسهاماته في المبادرات الوطنية، وبرامج التوعية المجتمعية، ومشروعات حماية البيئة والتحول الأخضر.