في يومهم العالمي.. وزير الطيران: تحية لكل مراقب يحمل علي عاتقة سلامة أجواء وطننا

أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، عن سعادته بتواجده في احتفالية نادي ضباط المراقبة الجوية، الذي تتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للمرافبين الجويين، الذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام، معتبرا إياها فرصة للتعبير عن تقديره وامتنانه للجهود الذي يبذلها ضباط المراقبة الجوية كل في موقفه بالمطارات المصرية.

قال سامح الحفني، في الاحتفالية الذي نظمها نادي ضباط المراقبة الجوية، بحضور قيادات الطيران المدني والشركات التابعة ورؤساء عدد من الشركات المصرية الخاصة،

الدكتور سامح الحفني، قائلا: "بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي؛ اليوم نحتفل بنساء ورجاء يحملون على عاتقهم سلامة الطيران والأجواء، وهذا اليوم مناسبة لتقدير الدور الحيوي الذي تقومون به بكل تفانٍ واخلاص".

وأضاف: " أنتم أساس وحلقة الوصل بين الأرض والسلامة، تتحملون ظروف العمل الدقيقة في صمت، وتقومون بواجبكم بأعلى معايير السلامة الجوية، وهو ما ترجمته الفترة الماضية في الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطة، وانعكس في اشادة المنظمات الدولية بما يتميع به المراقب الجوي المصري في ظل ظروف صعبة".

وتابع وزير الطيران، "نؤمن أن الاستثمار في الكوادر البشرية نحو تعزيز قدراتهم، ونعبر عن تقديرنا لما تقومون به ويعكس صورة مصر المشرقة في الطيران أمام دول الخارج".

واستكمل وزير الطيران، موجها رسالة لجموع المراقبين الجويين: " احثكم على استمرار العطاء المخلص، تعزيزا لمكانة وطننا الغالي، واجعلوا دائما التفاني ومحبة الوطن هو الأساس الذي نبني عليه".

واختتم وزير الطيران، كلمته معبرا عن تقديره لما لمسه من المنظمات الدولية والعالمية، في إشاداتها للمراقبين الجويين المصريين في ظل الظروف الذي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ناقلا لهم إشادة المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي إيكاو وأيضا اليوروكنترول.