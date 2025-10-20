قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
غرة جمادى الأولى 1447 فلكيا.. وذروة شهب الجباريات تزين سماء أكتوبر
قتـ.ل أم انتـ.حار.. العثور على جثة مواطنة مصرية داخل منزلها بمحافظة البقاع اللبنانية
تأجيل حفل كايروكي في التجمع بسبب وفاة والدة أمير عيد
«رجال يد الأهلي» بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي
تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي
رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏
رويترز: الاقتصاد المصري ينهض بقوة .. نمو يصل إلى 5.3% خلال ثلاث سنوات
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

غرة جمادى الأولى 1447 .. تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل إلى لحظة الاقتران المركزي يوم الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 21 أكتوبر 2025 عند الساعة 03:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

تُعد هذه اللحظة هي الحدّ الفاصل الذي ينتقل فيه القمر من غرب الشمس إلى شرقها معلناً بداية شهر قمري اقتراني جديد، إيذانًا بقرب حلول شهر جمادى الأولى 1447 هـ.

غير أن القمر سيغرب في أفق مكة المكرمة في ذلك اليوم عند الساعة 05:41 مساءً أي قبل غروب الشمس بنحو 11 دقيقة، ما يعني أن شروط بداية الشهر الفلكية غير متحققة في هذا اليوم، إذ لن يكون الهلال قد مكث بعد الشمس حتى يمكن رصده بالعين المجردة.

وبناءً على ذلك، سيبدأ القمر بالابتعاد تدريجيًا عن وهج الشمس في اليوم التالي، ليظهر كهلال جديد في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، معلنًا بداية شهر قمري جديد بعد تحقق شروط الرؤية الشرعية والفلكية معًا.

رؤية الهلال ومتى تبدأ غرة جمادى الأولى 1447

في مساء الأربعاء 22 أكتوبر 2025 الموافق 30 ربيع الآخر 1447 هـ ستغرب الشمس في مكة المكرمة عند الساعة 05:51 مساءً، في حين سيكون الهلال الجديد على ارتفاع يقارب 4 درجات فوق الأفق، وباستطالة قدرها 12 درجة، وإضاءة سطحية تبلغ نحو 1.2%.

وسيُغيب القمر عند الساعة 06:16 مساءً أي بعد غروب الشمس بـ 25 دقيقة، وهي فترة كافية لرصده بالعين المجردة في حال صفاء الأجواء وخلوها من العوالق الغبارية.

غرة شهر شعبان

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية الدقيقة، من المتوقع أن يكون يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 هو غرة شهر جمادى الأولى 1447 هـ فلكيًا، في حين يبقى الإعلان الرسمي بيد الجهات الشرعية المختصة في المملكة العربية السعودية، التي تعتمد على الرؤية الشرعية للهلال وليس الحسابات الفلكية فقط.

الفرق بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية

رغم ما توفره الحسابات الفلكية من دقة في تحديد لحظة الاقتران ومواعيد غروب الشمس والقمر، فإن الرؤية الشرعية للهلال هي المعتمدة رسميًا في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الإسلامية لتحديد بدايات الشهور الهجرية.

غرة شهر شعبان 2022

وتتولى المحاكم الشرعية واللجان المختصة برصد الأهلة مسؤولية التأكد من ثبوت رؤية الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير الفلكية، ومن ثم إعلان بداية الشهر رسميًا، وهو ما يعكس الالتزام بالشريعة الإسلامية في توحيد المواقيت الزمنية للشهور القمرية.

ذروة زخة شهب الجباريات 2025 تزين سماء أكتوبر

في حدث فلكي مميز، تشهد سماء المملكة والعالم العربي ذروة زخة شهب الجباريات السنوية فجر الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وهي واحدة من أبرز الظواهر السماوية التي يترقبها محبو الفلك سنويًا.

ووفقًا للفلكي ماجد أبو زهرة، فإن أفضل وقت لمتابعة هذه الزخة سيكون بين الساعة 3:00 و5:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، عندما تكون نقطة إشعاع الشهب مرتفعة في السماء باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي. 

ويُعد هذا العام مثاليًّا للرصد، إذ سيغرب القمر قبل الفجر تاركًا السماء مظلمة تمامًا لعدة ساعات، ما يوفر ظروفًا مثالية لمتابعة عرض الشهب.

العراق: الأربعاء غرة شهر ربيع الأول

خصائص شهب الجباريات وأماكن رصدها المثالية

تُعرف شهب الجباريات بسرعتها العالية التي تصل إلى نحو 66 كيلومترًا في الثانية، وغالباً ما تكون خافتة، لكنها تترك أحيانًا ذيولًا مضيئة من الغاز المتأين تستمر لبضع ثوان. كما قد يظهر بعضها ساطعًا أثناء اختراقه الغلاف الجوي للأرض ويتفتت بشكل متدرج، في حين يمكن أن تترك بعض الشهب الساطعة خطوطًا ضوئية طويلة يمكن تصويرها باستخدام الكاميرات مع إعدادات التعريض الطويل.

وتنطلق هذه الشهب من كوكبة الجبار (أوريون) قرب النجم الشهير منكب الجوزاء، ومنها جاء اسمها. 

وتُعد صحراء الربع الخالي، وشمال غرب السعودية، والمناطق الجبلية البعيدة عن المدن الكبرى من أفضل الأماكن لمشاهدتها بوضوح، نظرًا لصفاء السماء وخلوها من التلوث الضوئي.

غرة شهر ذو القعدة

وفي باقي الدول العربية مثل مصر، والأردن، والإمارات، وعُمان، والمغرب، والجزائر يمكن أيضًا متابعة الزخة من المناطق المظلمة بعيدًا عن أضواء المدن، للحصول على أفضل تجربة مشاهدة.

نصائح لرصد شهب الجباريات والاستمتاع بالمشهد

ينصح الفلكيون الراغبون في رصد شهب الجباريات بالابتعاد عن أضواء المدن، والانتظار قرابة 15 إلى 20 دقيقة لتكييف العين مع الظلام قبل بدء المراقبة. 

كما يُفضل النظر إلى السماء المفتوحة في جميع الاتجاهات وليس مباشرة نحو كوكبة الجبار، لأن الشهب قد تظهر في أي مكان من السماء.

ولا يحتاج الرصد إلى تلسكوب أو منظار فلكي، بل يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، في حين يمكن لعشاق التصوير الفلكي استخدام الكاميرات المزودة بتقنية التعريض الطويل لتوثيق أجمل اللحظات المضيئة.

موعد غرة شهر صفر 1446

ويُذكر أن المذنب هالي هو مصدر زخة شهب الجباريات، وسيقترب من الشمس مجددًا في يوليو 2061، وكلما اقترب المذنب من الأرض زادت كثافة الشهب الناتجة عن حطامه، ما يجعل بعض السنوات أكثر نشاطًا من غيرها.

مشهد سماوي يجمع بين الهلال والشهب

يتزامن اقتران بداية شهر جمادى الأولى 1447 هـ مع ذروة شهب الجباريات 2025، في مشهد سماوي فريد يجمع بين ولادة قمر جديد وزخات الشهب المتلألئة في سماء الخريف. 

يُعد هذا التوقيت فرصة مثالية لعشاق الفلك للاستمتاع بعروض كونية ساحرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة من أي مكان بعيد عن الأضواء الصناعية.

غرة جمادى الأولى 1447 موعد رؤية الهلال 2025 التوقعات الفلكية لشهر جمادى الأولى شهب الجباريات 2025 ذروة الشهب في أكتوبر المذنب هالي موعد الاقتران المركزي رؤية الهلال في السعودية بداية الشهر الهجري 1447 الظواهر الفلكية في أكتوبر 2025

