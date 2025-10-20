تأجيل حفل كايروكي في التجمع بسبب وفاة والدة أمير عيد

أعلن فريق كايروكي، عن تأجيل حفله المرتقب في التجمع، إلى يوم 31 أكتوبر، بدلا من 24 أكتوبر؛ وذلك بسبب وفاة والدة الفنان أمير عيد، عضو الفريق.

ونشر فريق كايروكي، بوستر الحفل عبر تطبيق إنستجرام، مصحوبا بتعليق: «تأجيل حفلة كايروكي في الملاهي آرينا ليوم الجمعة 31 أكتوبر».

وفاة والدة أمير عيد

رحلت عن عالمنا، والدة الفنان أمير عيد- عضو فريق كايروكي- ظهر أمس الأحد، ولم تُكشف أي تفاصيل حول سبب الوفاة.

وشيعت أسرة أمير عيد، جثمان والدته، من مسجد الفاروق بالمعادي، عصر اليوم الأحد.

كايروكي

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من 5 أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

وشهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.