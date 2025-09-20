قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان الغردقة ينظم يوما للسينما الروسية.. والأميرة الضفدع فيلم الإفتتاح

أفلام مهرجان الغردقة لسينما الشباب
أفلام مهرجان الغردقة لسينما الشباب
سعيد فراج

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب  بالتعاون مع شركة روسكينو - الجهة الوحيدة المُرخصة من وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي، والمسؤولة عن الترويج للمحتوى السمعي البصري الروسي عالميًا يوما للسينما الروسية  ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان المقرر لها الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر الجاري . 

فيلم افتتاح مهرجان الغردقة 

 وقالت الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر المدير الفني للمهرجان:  أنه تم اختيار خمسة أفلام ما بين روائى ووثائقى للمشاركة فى  فى القسم الخاص الذي يحمل إسم  “ يوم السينما الروسية”. 

وذكرت أن الأفلام هي : وظلت ترقص للمخرجة أوكسانا ديجتياريفا    و لا زالت المياه تجري فى الأعماق من إخراج   يوري تشيتشكوف و الأميرة الضفدع للمخرج ألكسندر أميروف  و ساعي البريد للمخرج أندريه رازنكوف  و طريق الشتاء للمخرج يوري دوروخين . 

وأضافت "عبد اللطيف بدر ": أن المشاركة في يوم السينما الروسية لن تقتصر علي عروض الأفلام بل ستمتد إلي مشاركة أحد صناع السينما الروسية في عضوية لجان التحكيم 

مشيرة إلي أنه من المقرر عرض فيلم الأميرة الضفدع في إفتتاح الدورة الثالثة للمهرجان 

لافتة إلي  عقد   ندوة حول السينما الروسية بمشاركة عدد من السينمائيين الروس من ضيوف المهرجان وأيضا القنصل الروسي بالغردقة.

وذكرت  أن صناع السينما الروس يحرصون علي المشاركة في المهرجان منذ إنطلاق دورته الأولي  وأن  فيلم ساعي البريد هو أحد الأفلام المتنافسة علي جوائز المسابقة الدولية للأفلام الطويلة . 

مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

يشار إلي أن أفلام المهرجان تعرض بسينما جراند ومكتبة مصر العامة بالغردقة  وفي عروض مسائية علي مارينا  صن رايز جاردن بيتش. 

الغردقة مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب السينما الروسية روسيا

