مهرجان الغردقة ينظم يوما للسينما الروسية.. والأميرة الضفدع فيلم الإفتتاح

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب بالتعاون مع شركة روسكينو - الجهة الوحيدة المُرخصة من وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي، والمسؤولة عن الترويج للمحتوى السمعي البصري الروسي عالميًا يوما للسينما الروسية ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان المقرر لها الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر الجاري .

فيلم افتتاح مهرجان الغردقة

وقالت الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر المدير الفني للمهرجان: أنه تم اختيار خمسة أفلام ما بين روائى ووثائقى للمشاركة فى فى القسم الخاص الذي يحمل إسم “ يوم السينما الروسية”.

وذكرت أن الأفلام هي : وظلت ترقص للمخرجة أوكسانا ديجتياريفا و لا زالت المياه تجري فى الأعماق من إخراج يوري تشيتشكوف و الأميرة الضفدع للمخرج ألكسندر أميروف و ساعي البريد للمخرج أندريه رازنكوف و طريق الشتاء للمخرج يوري دوروخين .

وأضافت "عبد اللطيف بدر ": أن المشاركة في يوم السينما الروسية لن تقتصر علي عروض الأفلام بل ستمتد إلي مشاركة أحد صناع السينما الروسية في عضوية لجان التحكيم

مشيرة إلي أنه من المقرر عرض فيلم الأميرة الضفدع في إفتتاح الدورة الثالثة للمهرجان

لافتة إلي عقد ندوة حول السينما الروسية بمشاركة عدد من السينمائيين الروس من ضيوف المهرجان وأيضا القنصل الروسي بالغردقة.

وذكرت أن صناع السينما الروس يحرصون علي المشاركة في المهرجان منذ إنطلاق دورته الأولي وأن فيلم ساعي البريد هو أحد الأفلام المتنافسة علي جوائز المسابقة الدولية للأفلام الطويلة .

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يشار إلي أن أفلام المهرجان تعرض بسينما جراند ومكتبة مصر العامة بالغردقة وفي عروض مسائية علي مارينا صن رايز جاردن بيتش.