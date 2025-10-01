بسبب الخلافات الحزبية.. الحكومة الأمريكية تغلق أبوابها رسميا

للمرة الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات، أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها رسميًا، بعدما فشل التصويت الأخير في مجلس الشيوخ على خطط التمويل الفيدرالي، عقب رفض الديمقراطيين والجمهوريين التراجع عن مواجهتهم بشأن الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها 15 مرة منذ عام 1981، وكان آخر إغلاق حكومي خلال فترة ولاية ترامب الأولى، من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، عندما طالب بتمويل جداره الحدودي مع المكسيك، واستمر 35 يومًا، وهو الأطول على الإطلاق.

تمويل الحكومة

ويأتي ذلك بعد أن تم رفض الاقتراح الذي قاده الديمقراطيون للحفاظ على تمويل الحكومة بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 في مجلس الشيوخ، قبل أن يحصل اقتراح الجمهوريين على 55 صوتًا لصالحه، أي أقل بخمسة أصوات عن العدد اللازم لتجنب الإغلاق.

وعقب ذلك رفع مجلس الشيوخ جلسته ليلًا، وأكد مكتب الميزانية في البيت الأبيض أن الإغلاق سيحدث، وألقى باللوم على الديمقراطيين، واصفًا موقفهم بأنه غير مقبول، كونهم يسعون إلى إلغاء التخفيضات في برنامج "ميديكيد".

تصويت إضافي

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ تصويتا إضافيا على مشاريع قوانين التمويل المؤقتة التي قدمها الجمهوريون والديمقراطيون اليوم الأربعاء، وهدد ترامب باستبعاد أعداد كبيرة من الأشخاص والبرامج التي أقرها الديمقراطيون.

وعلى عكس التشريع، فإن الأغلبية البسيطة لا تكفي لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة، ومن المنتظر أن يتم وضع مئات الآلاف من الموظفين الذين يعتبرون غير ضروريين في إجازة، مثل موظفي إنفاذ القانون، أو تسريحهم عندما يبدأ الإغلاق في منتصف الليل.