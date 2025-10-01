قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسبب الخلافات الحزبية.. الحكومة الأمريكية تغلق أبوابها رسميا

الإغلاق الحكومي في أمريكا
الإغلاق الحكومي في أمريكا
البهى عمرو

للمرة الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات، أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها رسميًا، بعدما فشل التصويت الأخير في مجلس الشيوخ على خطط التمويل الفيدرالي، عقب رفض الديمقراطيين والجمهوريين التراجع عن مواجهتهم بشأن الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها 15 مرة منذ عام 1981، وكان آخر إغلاق حكومي خلال فترة ولاية ترامب الأولى، من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، عندما طالب بتمويل جداره الحدودي مع المكسيك، واستمر 35 يومًا، وهو الأطول على الإطلاق.

تمويل الحكومة
ويأتي ذلك بعد أن تم رفض الاقتراح الذي قاده الديمقراطيون للحفاظ على تمويل الحكومة بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 في مجلس الشيوخ، قبل أن يحصل اقتراح الجمهوريين على 55 صوتًا لصالحه، أي أقل بخمسة أصوات عن العدد اللازم لتجنب الإغلاق.

وعقب ذلك رفع مجلس الشيوخ جلسته ليلًا، وأكد مكتب الميزانية في البيت الأبيض أن الإغلاق سيحدث، وألقى باللوم على الديمقراطيين، واصفًا موقفهم بأنه غير مقبول، كونهم يسعون إلى إلغاء التخفيضات في برنامج "ميديكيد".

تصويت إضافي
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ تصويتا إضافيا على مشاريع قوانين التمويل المؤقتة التي قدمها الجمهوريون والديمقراطيون اليوم الأربعاء، وهدد ترامب باستبعاد أعداد كبيرة من الأشخاص والبرامج التي أقرها الديمقراطيون.

وعلى عكس التشريع، فإن الأغلبية البسيطة لا تكفي لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة، ومن المنتظر أن يتم وضع مئات الآلاف من الموظفين الذين يعتبرون غير ضروريين في إجازة، مثل موظفي إنفاذ القانون، أو تسريحهم عندما يبدأ الإغلاق في منتصف الليل.

الحكومة الأمريكية مجلس الشيوخ الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الإنسان الكامل ورحمة الله المهداة للعالمين

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: إدراج 21 عالما أزهريا بقائمة ستانفورد يبرز قوة مصر

طالبات الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يجري حوارًا مباشرًا مع الطلاب والطالبات.. صور

بالصور

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد