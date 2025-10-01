قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
محافظات

حادث مأساوي يهز الغردقة.. مصرع طفل دهسته سيارة بالقرب من منزله

ابراهيم جادالله

شهدت مدينة الغردقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا بعدما تعرض طفل في الخامسة من عمره لحادث سير أدى إلى وفاته، وذلك في محيط منطقة أبوعشرة السكنية جنوب المدينة.

تفاصيل الحادث

بحسب مصادر أمنية، بدأت الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس لطفل صغير بالقرب من منزله. وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والنجدة إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل الطفل إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة لمحاولة إنقاذ حياته. إلا أن جميع الجهود الطبية لم تنجح، إذ فارق الطفل الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.

هوية الضحية والإجراءات

الطفل المتوفى يدعى مالك التهامي محمد، يبلغ من العمر خمس سنوات. وقد تم إيداع جثمانه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، في الوقت الذي تم فيه التحفظ على السائق المتسبب بالحادث لحين استكمال التحقيقات.

تحرك أمني وتحقيقات موسعة

اللواء أيمن الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، وجّه بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت الأجهزة المعنية أنها ستواصل التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والكشف عما إذا كان ناجمًا عن إهمال أو تجاوزات مرورية من قِبل السائق.

دعوات للرقابة المرورية

أثار الحادث حالة من الحزن بين الأهالي، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة المرورية داخل المناطق السكنية، وتفعيل إجراءات الحد من السرعة حرصًا على حياة المارة، ولا سيما الأطفال.

