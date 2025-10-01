حادث مأساوي يهز الغردقة.. مصرع طفل دهسته سيارة بالقرب من منزله

شهدت مدينة الغردقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا بعدما تعرض طفل في الخامسة من عمره لحادث سير أدى إلى وفاته، وذلك في محيط منطقة أبوعشرة السكنية جنوب المدينة.

تفاصيل الحادث

بحسب مصادر أمنية، بدأت الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس لطفل صغير بالقرب من منزله. وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والنجدة إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل الطفل إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة لمحاولة إنقاذ حياته. إلا أن جميع الجهود الطبية لم تنجح، إذ فارق الطفل الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.

هوية الضحية والإجراءات

الطفل المتوفى يدعى مالك التهامي محمد، يبلغ من العمر خمس سنوات. وقد تم إيداع جثمانه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، في الوقت الذي تم فيه التحفظ على السائق المتسبب بالحادث لحين استكمال التحقيقات.

تحرك أمني وتحقيقات موسعة

اللواء أيمن الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، وجّه بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت الأجهزة المعنية أنها ستواصل التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والكشف عما إذا كان ناجمًا عن إهمال أو تجاوزات مرورية من قِبل السائق.

دعوات للرقابة المرورية

أثار الحادث حالة من الحزن بين الأهالي، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة المرورية داخل المناطق السكنية، وتفعيل إجراءات الحد من السرعة حرصًا على حياة المارة، ولا سيما الأطفال.