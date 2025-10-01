خوفًا من بوتين.. قادة أوروبا يجتمعون لمناقشة حرب أوكرانيا

يتوجه قادة أوروبا إلى كوبنهاجن اليوم الأربعاء لحضور قمتين تركزان على الأمن والدفاع والحرب في أوكرانيا، في أعقاب سلسلة من حوادث الطائرات بدون طيار المثيرة للقلق في المطارات والقواعد العسكرية الدنماركية .

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية عن تركيب نظام رادار دقيق في مطار كوبنهاجن للمساعدة في عمليات المراقبة.

وكانت طائرات مسيرة مجهولة الهوية قد أجبرت على إغلاق المطار قبل أسبوع، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة الجوية.

كما أرسلت فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة طائرات وسفنًا وأنظمة دفاع جوي إلى الدنمارك قبل انعقاد القمة.

وأرسلت القوات المسلحة الأوكرانية بعثةً إلى الدولة الاسكندنافية لإجراء تدريبات مشتركة، لتبادل خبراتها في مكافحة الطائرات الروسية المسيرة.

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن يوم الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي أنه في حين لا تستطيع السلطات استنتاج من يقف وراء الهجمات "يمكننا أن نجد أن هناك دولة واحدة في المقام الأول تشكل تهديدًا لأمن أوروبا - وهي روسيا".

تشكل روسيا محور اجتماع الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تركز المناقشات على كيفية إعداد أوروبا لصد العدوان الروسي بحلول عام 2030، خاصة مع تحول تركيز الولايات المتحدة على المخاوف الأمنية في آسيا وأماكن أخرى.

ويعتقد القادة وأجهزة الاستخبارات أن روسيا قادرة على شن هجوم في أماكن أخرى من أوروبا خلال ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وأن الرئيس فلاديمير بوتن عازم على اختبار حلف شمال الأطلسي في ظل الشكوك التي تحيط بالتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه المنظمة.