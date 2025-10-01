الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ

قالت شرطة ميونيخ ، إنه لا يوجد خطر على الناس بعد إغلاق طرق رئيسية في ألمانيا.

وانتشرت الشرطة ورجال الإطفاء بأعداد كبيرة على طول شارع ليرشيناور الرئيسي في ميونيخ صباح الأربعاء، ولكن لا يوجد حاليًا أي خطر على الجمهور في المدينة المعروفة بمهرجان أكتوبرفست، وفقًا لمتحدث باسم الشرطة.

وأوضح المتحدث، أن الطريق مُغلق على نطاق واسع بسبب عمليات الشرطة ورجال الإطفاء المكثفة.

وذكرت صحيفة بيلد، أنه سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار، وعُثر على جثة واحدة، وأصيب شخص واحد، لكن الظروف لم تتضح بعد.

