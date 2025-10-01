قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح اليابانيين عبر أكبر معرض سياحي في آسيا | تفاصيل
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق
وزير الخارجية يمثل مصر كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ميونخ بالسعودية
«الجزيري» يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة.. والغيابات تضرب الأبيض
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة
بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»
أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. وهذا موعد انخفاضها
600 هزة ارتدادية .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 60 قتيلاً
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
أخبار العالم

الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة

أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع الثورة غرب المدينة.

وفي مستشفى المعمداني، أُعلن عن إصابة عدد من أفراد طواقم الدفاع المدني أثناء قيامهم بمهامهم إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة كانت تؤوي نازحين.

كما ذكرت مصادر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة أن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، خلف 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 مواطنا بينهم 150 طفلا.

