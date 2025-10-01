الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة

أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع الثورة غرب المدينة.

وفي مستشفى المعمداني، أُعلن عن إصابة عدد من أفراد طواقم الدفاع المدني أثناء قيامهم بمهامهم إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة كانت تؤوي نازحين.

كما ذكرت مصادر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة أن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، خلف 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 مواطنا بينهم 150 طفلا.