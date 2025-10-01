600 هزة ارتدادية .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 60 قتيلاً

أودى زلزال قوي ضرب جزر الفلبين الوسطى مساء الثلاثاء بحياة 60 شخصًا، بزيادة عن الإحصاء الأولي الذي بلغ 27 قتيلًا، مع استمرار الهزات الارتدادية (التي سُجلت أكثر من 600 هزة حتى ظهر الأربعاء) مما يُعقّد جهود الإنقاذ.

صرح مسئول كبير لوسائل إعلام محلية: "الوضع متقلب للغاية، وبالتأكيد هناك ضحايا، وقد تلقينا تقارير عن 119 إصابة". وأضاف: "عدد الضحايا حوالي 60. ما زلنا في مرحلة الخطر، والأولوية هي البحث والإنقاذ".

كانت مدينة بوغو شمال سيبو الأكثر تضررًا، حيث سُجّلت إصابات متعددة، بينما شعر بالزلزال أيضًا سكان ثلاث مناطق على الأقل في الدولة الآسيوية (المناطق 6 و7 و8).

صرح مسؤول في المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (NDRRMC) لوسائل الإعلام المحلية قائلاً: "ستصل الموارد إلى من يحتاجها"، مضيفًا أنه تم حشد الموارد العسكرية والمدنية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات بعد الزلزال.

تعمل السلطات عن كثب مع وحدات الحكومة المحلية للتحقق من أعداد الضحايا.

انهار مركز تجاري في سيبو، وتضرر متجر ماكدونالدز خلال الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة.

أفادت التقارير أن مستشفى في بوغو، سيبو، "مكتظ" مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما في ذلك مدينة بوغو، ودانبانتايان، وسان ريميجيو.

فرّ موظفو مركز تجاري في سيبو إلى بر الأمان عندما انهار جزء من هيكله خلال الزلزال.

لا تزال "الساعة الذهبية"، وهي فترة الـ 24 ساعة الحرجة التي تشهد أعلى معدل نجاة، هي محور الاهتمام.

وأضاف المسؤول: "سنقيّم الوضع بناءً على تقارير قادتنا الميدانيين".