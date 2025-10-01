قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
600 هزة ارتدادية .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 60 قتيلاً
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

600 هزة ارتدادية .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 60 قتيلاً

زلزال
زلزال
ناصر السيد

أودى زلزال قوي ضرب جزر الفلبين الوسطى مساء الثلاثاء بحياة 60 شخصًا، بزيادة عن الإحصاء الأولي الذي بلغ 27 قتيلًا، مع استمرار الهزات الارتدادية (التي سُجلت أكثر من 600 هزة حتى ظهر الأربعاء) مما يُعقّد جهود الإنقاذ.

صرح مسئول كبير لوسائل إعلام محلية: "الوضع متقلب للغاية، وبالتأكيد هناك ضحايا، وقد تلقينا تقارير عن 119 إصابة". وأضاف: "عدد الضحايا حوالي 60. ما زلنا في مرحلة الخطر، والأولوية هي البحث والإنقاذ".

كانت مدينة بوغو شمال سيبو الأكثر تضررًا، حيث سُجّلت إصابات متعددة، بينما شعر بالزلزال أيضًا سكان ثلاث مناطق على الأقل في الدولة الآسيوية (المناطق 6 و7 و8).

صرح مسؤول في المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (NDRRMC) لوسائل الإعلام المحلية قائلاً: "ستصل الموارد إلى من يحتاجها"، مضيفًا أنه تم حشد الموارد العسكرية والمدنية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات بعد الزلزال.

تعمل السلطات عن كثب مع وحدات الحكومة المحلية للتحقق من أعداد الضحايا. 

انهار مركز تجاري في سيبو، وتضرر متجر ماكدونالدز خلال الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة.

أفادت التقارير أن مستشفى في بوغو، سيبو، "مكتظ" مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما في ذلك مدينة بوغو، ودانبانتايان، وسان ريميجيو.

فرّ موظفو مركز تجاري في سيبو إلى بر الأمان عندما انهار جزء من هيكله خلال الزلزال.

لا تزال "الساعة الذهبية"، وهي فترة الـ 24 ساعة الحرجة التي تشهد أعلى معدل نجاة، هي محور الاهتمام.

 وأضاف المسؤول: "سنقيّم الوضع بناءً على تقارير قادتنا الميدانيين".

زلزال الفلبين ضحايا زلزال الفلبين هزة ارتدادية الهزات الارتدادية مدينة بوغو زلزال في الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترشيحاتنا

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

بالصور

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد