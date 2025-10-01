زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس

تعرضت ميانمار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لهزة أرضية بلغت قوتها 3.6 درجة بمقياس ريختر.

وذكر المركز القومي الهندي لرصد الزلازل، في تدوينة نشرها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه تم رصد الهزة في الساعة الثالثة ودقيقة واحدة صباحًا حسب التوقيت القياسي الهندي، وسُجلت عند خط عرض 22.94 درجة شمالًا وخط طول 93.86 درجة شرقًا وعلى عمق 80 كيلومترًا في ميانمار.

وأشار المركز إلى أن ميانمار كانت قد تعرضت، أمس الثلاثاء، لزلزال بلغت شدته 4.7 درجة بمقياس ريختر، ورُصد عند خط عرض 24.73 درجة شمالًا وخط طول 94.63 درجة شرقًا وعلى عمق 15 كيلومترًا، وهو ما يُوصف بأنه زلزال ضحل يشير إلى احتمال حدوث هزات ارتدادية.