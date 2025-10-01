قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي

أعربت المفوضة السامية البريطانية لدى نيودلهي، ليندي كاميرون، عن شعورها بالاستياء والإحباط إزاء حادث التخريب الذي تعرّض له تمثال المهاتما غاندي في ميدان تافيستوك بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك قبل الاحتفال بالذكرى السنوية لعيد ميلاده في الثاني من أكتوبر، الذي يصادف أيضًا اليوم الدولي لعدم العنف.

وقالت المفوضة السامية البريطانية، في تدوينة نشرتها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إنها تشعر بالحزن والإحباط بسبب حادث التخريب، مشيرة إلى أن الشرطة البريطانية بدأت تحقيقًا بشأن الواقعة.

وأضافت كاميرون: "إن تعاليم غاندي الداعية إلى التسامح والسلام وعدم العنف تعاليم خالدة، وستظل تجمع الناس معًا".

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الهندية في لندن قد أدانت حادث التخريب، واصفة إياه بأنه عمل مشين، ليس مجرد تخريب، بل هجوم عنيف على فكرة اللاعنف، خاصةً مع وقوعه قبل الاحتفال باليوم الدولي لعدم العنف.

ونوهت المفوضية الهندية إلى أنها أثارت المسألة مع السلطات المحلية البريطانية المختصة، وأن التنسيق جارٍ لإعادة التمثال إلى حالته الأصلية.