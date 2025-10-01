قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
أخبار العالم

«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
قسم الخارجي

ترّأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بمقر وزارة الخارجية اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمشاركة السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفيرة نرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة، وعدد من مساعدي الوزير وأعضاء المجلس، للنظر في برنامج عمل وأنشطة الوكالة خلال الفترة المقبلة.

أكد الوزير عبد العاطي أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تُعد إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية الرئيسية، وأحد الأذرع الفاعلة في دعم الأشقاء الأفارقة ودول الجنوب-جنوب، مشيراً إلى أن دعم الدول الأفريقية الشقيقة وتعزيز التعاون مع دول الجنوب يمثلان ركناً أساسياً في السياسة الخارجية المصرية، ويجسدان التزام مصر التاريخي بمساندة قضايا القارة الأفريقية والدول النامية، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التنسيق الوثيق بين الوكالة وسائر الوزارات والجهات الوطنية المعنية لضمان التكامل في تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطاقة وإدارة الموارد المائية، مؤكداً أن مصر حريصة على أن تُسهم برامج الوكالة في دعم الخطط التنموية الوطنية للدول الأفريقية ودول الجنوب، وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما شدد وزير الخارحية على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص المصري للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي بالقارة الأفريقية، وتوسيع مجالات التعاون جنوب-جنوب. 

ودعا إلى ضرورة ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات التي تنفذها الوكالة، ومتابعة مردودها بشكل دوري بما يعزز من تأثيرها الإيجابي والمستدام على المجتمعات المحلية في الدول الشريكة.

وقد أكد الوزير عبد العاطي على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التوسع في إيفاد الخبراء والفنيين المصريين للمشاركة في مشروعات التنمية في الدول الأفريقية ودول الجنوب، لتوظيف الخبرات المصرية في دعم أجندة التنمية الأفريقية وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مصر ستواصل أداء دورها كشريك رئيسي وفاعل في دعم مسيرة البناء والتقدم في أفريقيا والعالم النامي.

