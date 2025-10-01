فشل إدارة ترامب.. أول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات وتقليص الوجود العسكري في العراق

بدأت الحكومة الأمريكية إغلاقها بعد منتصف ليل الأربعاء بعد أن فشل المشرعون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كسر الجمود بشأن الميزانية.

فشل ترامب خلال محادثات متوترة تمحورت حول مطالب الديمقراطيين بتمويل الرعاية الصحية بشكل أكبر وأكثر تفصيلا.

يعد هذا أول إغلاق منذ أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي- والذي استمر 35 يوما - قبل ما يقرب من سبع سنوات.

سوف يؤدي الإغلاق إلى توقف العمل في العديد من الإدارات والوكالات الفيدرالية، ما قد يؤثر على مئات الآلاف من موظفي الحكومة.

جدد البنتاجون التزامه في بيان بتقليص مهمته العسكرية في العراق، وهي عملية قال مسؤول أمريكي إنها ستشهد قيادة بغداد لجهود مكافحة فلول داعش داخل بلادها.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه بموجب الخطة، ستركز الولايات المتحدة وحلفاؤها في التحالف على مكافحة فلول داعش في سوريا ونقل معظم أفرادها إلى إقليم كردستان العراق لتنفيذ تلك المهمة.

كان لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 2500 جندي في العراق في بداية عام 2025 وأكثر من 900 في سوريا كجزء من التحالف الذي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة داعش أثناء اجتياحه للبلدين.

وقال المسؤول إنه بمجرد اكتمال عمليات النقل، سيقل العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في العراق عن 2000 جندي، وسيكون معظمهم في أربيل.

وأضاف المسؤول أن العدد النهائي لم يتم تحديده بعد، دون تقديم جدول زمني.

ستركز القوات الأمريكية المتبقية في بغداد على قضايا التعاون الأمني ​​الثنائي الاعتيادية، وليس على قتال داعش.

وصرح مسؤول كبير: "لم يعد داعش يشكل تهديدًا مستمرًا للحكومة العراقية أو للولايات المتحدة من الأراضي العراقية.