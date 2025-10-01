قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
ترقب لاجتماع البنك المركزي | هل يواصل سياسة خفض الفائدة؟
سقوط 3 شهداء في غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وسط غزة
فشل إدارة ترامب.. أول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات وتقليص الوجود العسكري في العراق

محمد على

بدأت الحكومة الأمريكية إغلاقها بعد منتصف ليل الأربعاء بعد أن فشل المشرعون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كسر الجمود بشأن الميزانية.

فشل ترامب خلال محادثات متوترة تمحورت حول مطالب الديمقراطيين بتمويل الرعاية الصحية بشكل أكبر وأكثر تفصيلا.

يعد هذا أول إغلاق منذ أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي- والذي استمر 35 يوما - قبل ما يقرب من سبع سنوات.

سوف يؤدي الإغلاق إلى توقف العمل في العديد من الإدارات والوكالات الفيدرالية، ما قد يؤثر على مئات الآلاف من موظفي الحكومة.

جدد البنتاجون التزامه في بيان  بتقليص مهمته العسكرية في العراق، وهي عملية قال مسؤول أمريكي إنها ستشهد قيادة بغداد لجهود مكافحة فلول داعش داخل بلادها. 

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه بموجب الخطة، ستركز الولايات المتحدة وحلفاؤها في التحالف على مكافحة فلول داعش في سوريا ونقل معظم أفرادها إلى إقليم كردستان العراق لتنفيذ تلك المهمة.

كان لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 2500 جندي في العراق في بداية عام 2025 وأكثر من 900 في سوريا كجزء من التحالف الذي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة داعش أثناء اجتياحه للبلدين.

وقال المسؤول إنه بمجرد اكتمال عمليات النقل، سيقل العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في العراق عن 2000 جندي، وسيكون معظمهم في أربيل. 

وأضاف المسؤول أن العدد النهائي لم يتم تحديده بعد، دون تقديم جدول زمني.

ستركز القوات الأمريكية المتبقية في بغداد على قضايا التعاون الأمني ​​الثنائي الاعتيادية، وليس على قتال داعش. 

وصرح مسؤول كبير: "لم يعد داعش يشكل تهديدًا مستمرًا للحكومة العراقية أو للولايات المتحدة من الأراضي العراقية.

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

