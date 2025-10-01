الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن

هاجم الرئيس الكولومبي ترامب معتبرا أن المكان المناسب الوحيد الذي يستحقه هو السجن.

قال الرئيس الكولومبي أنه إذا استمر الحال كما هو حتى الآن في التواطؤ مع ما يحدث في غـــزة فإن المكان الوحيد الذي يستحقه ترامب هو السجن.

وسبق وانتقد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بشدة انتهاكات دونالد ترامب لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وردًا على ذلك، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرته.

نشرت الخارجية الأمريكية تغريدة، أعلنت فيها عن خططها لإلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، بسبب "أفعاله المتهورة والمثيرة للجدل" خلال زيارته لمدينة نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب مزاعم الوزارة. واعتبرت الوزارة أن أفعاله تشمل مرافقته لمغني فرقة بينك فلويد، روجر ووترز، إلى مظاهرة تضامنية مع فلسطين خارج مقر الأمم المتحدة، وإلقائه كلمة في المسيرة. ولم يُخفِ بيترو كلماته، مُصرّحًا بأن "التاريخ البشري أثبت لنا عبر آلاف السنين أنه عندما تنتهي الدبلوماسية، يجب أن ننتقل إلى مرحلة مختلفة من النضال. إن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، لا داعي لتسميتها بأي اسم آخر. هدفها هو القضاء على الشعب الفلسطيني".

كما دعا "جنود جيش الولايات المتحدة إلى عدم توجيه بنادقهم نحو الناس" و"عصيان أوامر ترامب.