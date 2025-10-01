قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
أخبار العالم

الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن

جوستافو بيترو
جوستافو بيترو
محمد على

هاجم الرئيس الكولومبي ترامب معتبرا أن المكان المناسب  الوحيد الذي يستحقه هو السجن.

قال الرئيس الكولومبي أنه إذا استمر الحال كما هو حتى الآن في التواطؤ مع ما يحدث في غـــزة فإن المكان الوحيد الذي يستحقه ترامب هو السجن.

وسبق وانتقد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بشدة انتهاكات دونالد ترامب لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وردًا على ذلك، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرته.

نشرت الخارجية الأمريكية تغريدة، أعلنت فيها عن خططها لإلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، بسبب "أفعاله المتهورة والمثيرة للجدل" خلال زيارته لمدينة نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب مزاعم الوزارة. واعتبرت الوزارة أن أفعاله تشمل مرافقته لمغني فرقة بينك فلويد، روجر ووترز، إلى مظاهرة تضامنية مع فلسطين خارج مقر الأمم المتحدة، وإلقائه كلمة في المسيرة. ولم يُخفِ بيترو كلماته، مُصرّحًا بأن "التاريخ البشري أثبت لنا عبر آلاف السنين أنه عندما تنتهي الدبلوماسية، يجب أن ننتقل إلى مرحلة مختلفة من النضال. إن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، لا داعي لتسميتها بأي اسم آخر. هدفها هو القضاء على الشعب الفلسطيني".

 كما دعا "جنود جيش الولايات المتحدة إلى عدم توجيه بنادقهم نحو الناس" و"عصيان أوامر ترامب.

الرئيس الكولومبي ترامب السجن بيترو جوستافو بيترو

