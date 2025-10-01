قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح اليابانيين عبر أكبر معرض سياحي في آسيا | تفاصيل
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق
وزير الخارجية يمثل مصر كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ميونخ بالسعودية
«الجزيري» يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة.. والغيابات تضرب الأبيض
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة
بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»
أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. وهذا موعد انخفاضها
600 هزة ارتدادية .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 60 قتيلاً
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
أغلقت الحكومة الأمريكية رسميًا عند منتصف الليل بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تمديد التمويل الفيدرالي.

يسيطر الحزب الجمهوري للرئيس دونالد ترامب على مجلسي الكونجرس، لكنه يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب 60 صوتًا. وفشل الحزبان في صياغة مشروع قانون ثنائي الحزب، حيث رفض مجلس الشيوخ كلاً من اقتراح الحزب الجمهوري واقتراح الديمقراطي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للإغلاق.

وهذا هو أول إغلاق حكومي منذ عام 2018، في ولاية ترامب الأولى، والتي كانت الأطول على الإطلاق لمدة 34 يومًا، واستمرت حتى أوائل عام 2019. 

لا يوجد مسار واضح للتوصل إلى حل، حيث يختلف الجانبان بشكل أساسي حول كيفية حل المأزق.
وسيظل الموظفون الفيدراليون بدون أجر طوال فترة الإغلاق، بينما سيظل أعضاء الكونجرس وترامب يتقاضون رواتبهم. 

وقال مكتب الميزانية بالكونجرس إنه سيتم إجازة حوالي 750 ألف موظف كل يوم، بينما سيُجبر آخرون يعملون في وظائف أساسية، مثل وكلاء إدارة أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون الفيدراليين وأفراد الجيش، على العمل بدون أجر.

وبموجب القانون الفيدرالي، من المقرر أن يتلقوا جميعًا أجورًا متأخرة بمجرد إعادة فتح الحكومة، حتى عن الوقت الذي لم يعمل فيه البعض. وستكلف تعويضات العمال المفصولين عن العمل دافعي الضرائب 400 مليون دولار، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونجرس.

