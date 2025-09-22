قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ممكن يطلقني.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية

عادل نصار

قال الدكتور محمد عبد الحميد نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي لعلاقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ رفع العلم الفلسطيني على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن يمثل تتويجا لنضالات كثيرة بذلتها الأوساط الشعبية المختلفة لدفع باتجاه الحصول على خطوات إيجابية أكبر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط.


وأضاف في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فيما يتعلق بكندا، فقد كندا مرت بمنعطفات كبيرة وكان في بعضها هناك مفارقات، في أربعينيات القرن الماضي كندا كانت من الداعمين باتجاه التقسيم.. تقسيم فلسطين إلى قسمين لليهود وللفلسطينيين وبالتالي أدى ذلك إلى النكبة في عام 1948".

وتابع: "لكن، فيما بعد تطورت مسائل التعاطي الكندي مع القضية الفلسطينية خاصة بوجود جالية تقدر بنحو 50 ألف فلسطيني على الأراضي الكندية، وأيضا هناك دعم شعبي من مختلف الأوساط"، مشيرًا، إلى أنّ كل هذا ساهم في أن تتحول وجهة النظر الحكومية باتجاهات إيجابية.

وأوضح: "وبالتالي، كان هناك تعبير عن القلق الواضح ومحاولة لمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتحديدا في آخر سنتين، بالإضافة إلى المطالبة بوقف إطلاق النار، ودعم أكبر لمنظمة الأونروا الخاصة بدعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار أن كندا تتسق بهذا مع عملها كقوة داعمة للسلام في العالم، وتؤكد على مواقفها فيما يتعلق بحق تقرير المصير، وتحاول أن توازن بين الدعم لإسرائيل من جهة كونها تعترف رسميا بدولة إسرائيل، وتحاول أن توازن في اعترافها لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كجزء من هذا المجتمع الدولي والعالمي".

الكونجرس الكندي الكونجرس الكندي العربي العلم الفلسطيني السفارة الفلسطينية

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

فتاتين

القبض على شخصين و3 فتيات بتهمة عرض أنفسهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

توم براك

المبعوث الأمريكي لسوريا: السلام في الشرق الأوسط مجرد وهم.. وإسرائيل حليف واشنطن الأبدي

أحمد الشرع

بعد التحول من الجولاني إلى أحمد الشرع.. الرئيس السوري يجلس إلى جوار المدير السابق لـCIA

الضفة الغربية

أوروبا تضغط على إسرائيل.. ضم الضفة الغربية خط أحمر لا يمكن تجاوزه

زيت الزيتون.. الذهب السائل يحمي صحتك ويعزز جمالك

اليوم العالمي بلا سيارات 2025.. لماذا نحتفل به؟

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

فوائد قضاء الوقت مع العائلة.. سر السعادة والصحة النفسية

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

