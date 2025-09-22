نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية

قال الدكتور محمد عبد الحميد نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي لعلاقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ رفع العلم الفلسطيني على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن يمثل تتويجا لنضالات كثيرة بذلتها الأوساط الشعبية المختلفة لدفع باتجاه الحصول على خطوات إيجابية أكبر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط.



وأضاف في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فيما يتعلق بكندا، فقد كندا مرت بمنعطفات كبيرة وكان في بعضها هناك مفارقات، في أربعينيات القرن الماضي كندا كانت من الداعمين باتجاه التقسيم.. تقسيم فلسطين إلى قسمين لليهود وللفلسطينيين وبالتالي أدى ذلك إلى النكبة في عام 1948".

وتابع: "لكن، فيما بعد تطورت مسائل التعاطي الكندي مع القضية الفلسطينية خاصة بوجود جالية تقدر بنحو 50 ألف فلسطيني على الأراضي الكندية، وأيضا هناك دعم شعبي من مختلف الأوساط"، مشيرًا، إلى أنّ كل هذا ساهم في أن تتحول وجهة النظر الحكومية باتجاهات إيجابية.

وأوضح: "وبالتالي، كان هناك تعبير عن القلق الواضح ومحاولة لمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتحديدا في آخر سنتين، بالإضافة إلى المطالبة بوقف إطلاق النار، ودعم أكبر لمنظمة الأونروا الخاصة بدعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار أن كندا تتسق بهذا مع عملها كقوة داعمة للسلام في العالم، وتؤكد على مواقفها فيما يتعلق بحق تقرير المصير، وتحاول أن توازن بين الدعم لإسرائيل من جهة كونها تعترف رسميا بدولة إسرائيل، وتحاول أن توازن في اعترافها لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كجزء من هذا المجتمع الدولي والعالمي".