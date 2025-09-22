وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بالجيزة لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب غير مشروع للبحث عن الآثار بمنطقة البدرشين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبطه وبرفقته (4 أشخاص) وبحوزتهم (18 قطعة آثرية - الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر غير المشروع بقصد التنقيب عن الآثار وأن القطع المضبوطة بحوزتهم ناتجة عن أعمال الحفر، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المختصة أفادت بأثريتها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.






