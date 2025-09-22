رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر

استقبل اليوم القاضي/ عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بديوان محكمة النقض الأستاذ الدكتور/ محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، وذلك لابرام بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والجامعات الأوروبية في مصر.



جاء ذلك بحضور القاضي/ محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي/ أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي/ خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، القاضي/ شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض المستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية.



وقد صاحب رئيس مجلس الأمناء وفداً رفيع المستوى ضم كل من الدكتور/ طارق هاشم نائب رئيس الجامعات الأوروبية في مصر، و الدكتورة/ ياسمين عبد المنعم عميد كلية القانون بفرع جامعة لندن المستضافة من الجامعات الأوروبية في مصر.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور محمود هاشم عبد القادر بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية .



ومن جانبه، عبر القاضي عاصم الغايش عن شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر على الزيارة الكريمة ، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الجامعات الأوروبية من أجل إثراء العملية التعليمية.



كما تضمن اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محكمة النقض والجامعات الأوروبية يهدف إلى تعزيز التبادل العلمي والثقافي.



وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان دروع تذكارية، تعبيراً عن التقدير المتبادل والرغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.