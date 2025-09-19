قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشاري مناعة يوجه رسالة للطلاب قبل بدء الدراسة
والدهم أنهى حياتهم.. تشييع جـثامين الأطفال الثلاثة بمسقط رأسهم في الدقهلية
فرصة للزمالك في القمة.. الدردير يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة
طارق فهمي: التيارات السياسية الإسرائيلية الكبرى تدرك قوة مصر وتخشى أي تجاوز يؤدي لمواجهتها
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أشرف زكي ومنير مكرم في زيارة للفنان عيد أبو الحمد بالمستشفى.. صور
توك شو

صحفي: غالبية أعضاء الكونجرس الأمريكي يدعمون إسرائيل

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
عبد الخالق صلاح

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن مشروع القرار الذي طرحه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للاعتراف بدولة فلسطينية يُعد خطوة رمزية مهمة تعكس ضغوط الرأي العام على المؤسسة السياسية الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه لا يمثل تغيرًا جوهريًا في الموقف الرسمي لواشنطن.

وأوضح أن غالبية أعضاء الكونجرس، بمجلسيه الشيوخ والنواب، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، يدعمون إسرائيل بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشروع الذي تقدم به سبعة أعضاء فقط من أصل مائة عضو يفتقر إلى فرص إقراره أو تمريره في ظل النفوذ القوي للوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن هذا التطور، رغم محدوديته، يعكس تصاعد حركة تضامن واسعة داخل الجامعات والنقابات الأمريكية تضغط على الحكومة لوقف دعمها غير المشروط لإسرائيل.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين تبنوا المشروع يتمتعون بنفوذ إعلامي وسياسي.

وأوضح أن هذه الخطوة، على رمزيتها، قد تمهد على المدى الطويل لتغيير تدريجي في المزاج السياسي الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية إذا واصل الجيل الجديد من النشطاء والطلاب الضغط حتى يصل إلى مواقع التأثير وصنع القرار في المستقبل.

وأكد رئيس تحرير «الشروق» أن الموقف الأمريكي الحالي يظل منحازًا بالكامل لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا وماليًا، مستشهدًا باستخدام واشنطن المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة أي قرارات تدعو لوقف الحرب على غزة.

وبيّن أن الولايات المتحدة كانت أول دولة تعترف بإسرائيل بعد إعلان قيامها وما زالت تفتح لها خزائن المال والسلاح، معتبرًا أن إسرائيل تمثل أداة وظيفية للسياسة الأمريكية في المنطقة.

ورأى أن التغيير الحقيقي في الموقف الغربي تجاه الفلسطينيين يحتاج إلى وقت طويل حتى يتحول من تعاطف شعبي وضغوط مجتمعية إلى سياسة رسمية متوازنة توقف العدوان وتعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

هانيا الحمامي

هانيا الحمامي تتوج ببطولة CIB المصرية للإسكواش 2025

الأهلي

بالأرقام.. نتائج الجمعية العمومية بالنادي الأهلي لتعديل النظام الأساسي

الجزيرة الإماراتي

الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية نظيفة في الدوري الإماراتي

أطعمة لا تضعها في الفريزر .. تفقد قيمتها الغذائية وتصبح غير صالحة للأكل

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

