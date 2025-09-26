178 ديمقراطيا بالكونجرس يحذرون نتنياهو: ضم الضفة يهدد الاستقرار الإقليمي

وجه 178 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من تصاعد الدعوات المطالبة بضم الضفة الغربية من جانب واحد.

وأوضح المشرّعون أن أي خطوة في هذا الاتجاه لن تكون مجرد قرار داخلي يخص الحكومة الإسرائيلية، بل ستخلّف تداعيات إقليمية واسعة النطاق، تبدأ بتهديد استقرار الأردن، وقد تمتد لتفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف وعدم الاستقرار في منطقة تعاني أصلاً أزمات متشابكة.



كما حذّر أعضاء الكونغرس من أن تنفيذ الضم سيقوّض بشكل مباشر فرص إحراز أي تقدم في مسار التسوية السياسية، ويضع عراقيل إضافية أمام الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها من أجل تهدئة الأوضاع وإعادة إحياء أفق سياسي للصراع.

وأشاروا إلى أن الخطوة، إذا ما أُقدِم عليها، ستعرقل مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز مسار التطبيع مع الدول العربية وقد تؤدي إلى انهيار اتفاقيات إبراهيم، بما يعنيه ذلك من إضعاف علاقاته الإقليمية، والإضرار بمكانته على الساحة الدولية."