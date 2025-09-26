قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إدارة مركز لتجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
أخبار العالم

178 ديمقراطيا بالكونجرس يحذرون نتنياهو: ضم الضفة يهدد الاستقرار الإقليمي

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

وجه 178 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من تصاعد الدعوات المطالبة بضم الضفة الغربية من جانب واحد.

 وأوضح المشرّعون أن أي خطوة في هذا الاتجاه لن تكون مجرد قرار داخلي يخص الحكومة الإسرائيلية، بل ستخلّف تداعيات إقليمية واسعة النطاق، تبدأ بتهديد استقرار الأردن، وقد تمتد لتفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف وعدم الاستقرار في منطقة تعاني أصلاً أزمات متشابكة.


كما حذّر أعضاء الكونغرس من أن تنفيذ الضم سيقوّض بشكل مباشر فرص إحراز أي تقدم في مسار التسوية السياسية، ويضع عراقيل إضافية أمام الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها من أجل تهدئة الأوضاع وإعادة إحياء أفق سياسي للصراع. 

وأشاروا إلى أن الخطوة، إذا ما أُقدِم عليها، ستعرقل مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز مسار التطبيع مع الدول العربية وقد تؤدي إلى انهيار اتفاقيات إبراهيم، بما يعنيه ذلك من إضعاف علاقاته الإقليمية، والإضرار بمكانته على الساحة الدولية."

عضواً ديمقراطياً الكونغرس الأمريكي الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضفة الغربية

