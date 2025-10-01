بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع بقلق ما وصفته بـ"التعامل المهين" الذي تعرض له عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات الأخيرة في عدة مدن مغربية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها وثقت عبر صور ومقاطع فيديو وشهادات مباشرة من صحافيين ومصورين، حالات تمثلت في محاولات انتزاع معدات تصوير، ودفع مبالغ فيه، وعرقلة الصحفيين أثناء القيام بمهامهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى تدخل بعض عناصر الأمن لوقف هذه السلوكيات واحتوائها قبل أن تزيد التوتر.

وأشارت النقابة إلى أنها تعمل حالياً على تجميع كل المعطيات المتعلقة بالصعوبات والانتهاكات التي رافقت تغطية الاحتجاجات، تمهيداً لإصدار تقرير مفصل حول حالات المس بحرية العمل الصحفي.

وشدد البيان على أن العلاقة بين الصحفيين وقوات الأمن ظلت في الغالب قائمة على الاحترام المتبادل الذي يتيح للصحفيين أداء مهامهم، وللقوات العمومية التمييز بين المهنيين والمحتجين.

كما ذكّرت النقابة بمبادرتها السابقة لعقد لقاء مع المديرية العامة للأمن الوطني بهدف وضع إطار واضح ينظم هذه العلاقة ويجنب أي احتكاكات غير مرغوبة.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة الصحفيات والصحفيين إلى الالتزام بالمهنية وأخلاقيات المهنة، وحثت السلطات العمومية على وضع حد لأي تجاوزات فردية قد تعرقل عمل الإعلاميين وتسيء لصورة البلاد في مجال حرية الصحافة.