مصر تفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح اليابانيين عبر أكبر معرض سياحي في آسيا | تفاصيل
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق
وزير الخارجية يمثل مصر كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ميونخ بالسعودية
«الجزيري» يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة.. والغيابات تضرب الأبيض
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة
بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»
أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. وهذا موعد انخفاضها
600 هزة ارتدادية .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 60 قتيلاً
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
أخبار العالم

بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»

احتجاجات المغرب
احتجاجات المغرب
قسم الخارجي

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع بقلق ما وصفته بـ"التعامل المهين" الذي تعرض له عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات الأخيرة في عدة مدن مغربية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها وثقت عبر صور ومقاطع فيديو وشهادات مباشرة من صحافيين ومصورين، حالات تمثلت في محاولات انتزاع معدات تصوير، ودفع مبالغ فيه، وعرقلة الصحفيين أثناء القيام بمهامهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى تدخل بعض عناصر الأمن لوقف هذه السلوكيات واحتوائها قبل أن تزيد التوتر.

وأشارت النقابة إلى أنها تعمل حالياً على تجميع كل المعطيات المتعلقة بالصعوبات والانتهاكات التي رافقت تغطية الاحتجاجات، تمهيداً لإصدار تقرير مفصل حول حالات المس بحرية العمل الصحفي.

وشدد البيان على أن العلاقة بين الصحفيين وقوات الأمن ظلت في الغالب قائمة على الاحترام المتبادل الذي يتيح للصحفيين أداء مهامهم، وللقوات العمومية التمييز بين المهنيين والمحتجين. 

كما ذكّرت النقابة بمبادرتها السابقة لعقد لقاء مع المديرية العامة للأمن الوطني بهدف وضع إطار واضح ينظم هذه العلاقة ويجنب أي احتكاكات غير مرغوبة.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة الصحفيات والصحفيين إلى الالتزام بالمهنية وأخلاقيات المهنة، وحثت السلطات العمومية على وضع حد لأي تجاوزات فردية قد تعرقل عمل الإعلاميين وتسيء لصورة البلاد في مجال حرية الصحافة.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية نقابة الصحفيين المغربية جيل زد احتجاجات المغرب حرية الصحافة

