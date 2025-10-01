توقف حركة العبارات والقطارات في اليونان بسبب إضراب عام

توقفت حركة القطارات والعبارات وسيارات الأجرة اليونانية، ومن المتوقع اندلاع احتجاجات في العاصمة أثينا اليوم الأربعاء خلال إضراب عام ليوم واحد احتجاجًا على تمديد ساعات العمل.

ونظم هذا الإضراب أكبر النقابات العمالية الخاصة والعامة في اليونان احتجاجًا على خطة حكومية لتوسيع نطاق الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، والمطبق حاليًا على العاملين في وظيفتين، ليشمل العاملين في وظيفة واحدة.

وصرح مسؤول في وزارة العمل بأنه من المتوقع إقرار هذا القرار في أكتوبر.

تقول النقابات إن الأمر سيزيد الضغط على العمال في اليونان، الذي خرجوا من أزمة الديون 2009-2018 التي خفضت الأجور والمعاشات التقاعدية وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.

في حين أن الاقتصاد اليوناني يتعافى وتحسنت مستويات المعيشة بعد سلسلة من زيادات الأجور، لا يزال اليونانيون يتخلفون عن نظرائهم الأوروبيين في القوة الشرائية بسبب ارتفاع تكاليف السكن والغذاء.

قال اتحاد جي إس إي إي الذي يمثل حوالي 2.5 مليون عامل في القطاع الخاص، في بيان قبل الإضراب: "نقول لا ليوم عمل مدته 13 ساعة. وقت العمل ليس سلعة. إنها حياتنا".

تقول الحكومة إن الإصلاح سيُطبق فقط لمدة تصل إلى 37 يومًا في السنة، ويوفر للعمال فرصة الحصول على 40٪ من أجور العمل الإضافي وأنه يأتي بعد مطالب أصحاب العمل والعمال بسوق عمل أكثر مرونة.