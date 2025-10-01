محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يعلن فيه موعد طرح أغنيته الجديدة، والتى تحمل اسم “سهران على النيل”.

وقال محمد رمضان: "امبارح سمعت على النيل أول نسخة سجلتها لقتها أحسن وأصدق، وافتكرت كل ذكريات نيل الجيزة.. النهارده الساعة 4 بتوقيت مصر".

محمد رمضان

محمد رمضان: أنا مرجع للأجيال القادمة

من ناحية أخرى، أكد الفنان محمد رمضان أن هناك بعض اللحظات التي يعتبرها فارقة في مشواره الفني، مشيرا إلى المشاركة في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، والتي كانت تعتبر حدثا غير مسبوق لأي فنان عربي، إلى جانب ظهوره في مهرجان كوتشيلا الشهير بالولايات المتحدة كأول فنان مصري يشارك فيه.

وقال محمد رمضان، خلال تصريحات تم نشرها في لقاء له بنيويورك وتم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”: "حلمي لا يقل صعوبة عن حلم أول إنسان صعد إلى القمر، أنا كأول عربي باخترق حدود الشرق الأوسط، عارف إن دا ملوش مرجع، لكني باعتبر نفسي المرجع للأجيال القادمة".

وأضاف أن العقبات التي واجهها في حياته كانت سببًا في بناء قوته الداخلية ودافعًا للاستمرار والتقدّم، معلقا: “استخدمت المعاناة التي مررت بها كوقود يزيدني عزيمة وطاقة”.

محمد رمضان: أنا أول عربي أخترق حدود الشرق الأوسط

وأوضح محمد رمضان أنه مواطن مصري بسيط من عائلة بسيطة ولديه حلم كبير.

وتابع: "أنا واثق في ربنا والقوانين اللي ربنا حطها واتبعت القوانين دي حتى أصبحت نجم مصر الأول ثم نجم الوطن العربي الأول".

واستطرد: “أنا كنت بحفز نفسي بالقراءة، وهناك أشخاص كثيرون أصحاب فضل كبير عليا، وأنا كل لما هقابل أمواج وصعوبات بعرف إني هكون أسطورة”.

وأكمل محمد رمضان: "نمبر وان أول أغنية في حياتي وهي شعاري وهدفي في الحياة، ومفيش شخص ناجح يكون طموحه رقم 2".