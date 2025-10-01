قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم

نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يعلن فيه موعد طرح أغنيته الجديدة، والتى تحمل اسم “سهران على النيل”. 

وقال محمد رمضان: "امبارح سمعت على النيل أول نسخة سجلتها لقتها أحسن وأصدق، وافتكرت كل ذكريات نيل الجيزة.. النهارده الساعة 4 بتوقيت مصر". 

محمد رمضان

محمد رمضان: أنا مرجع للأجيال القادمة 

من ناحية أخرى، أكد الفنان محمد رمضان أن هناك بعض اللحظات التي يعتبرها فارقة في مشواره الفني، مشيرا إلى المشاركة في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، والتي كانت تعتبر حدثا غير مسبوق لأي فنان عربي، إلى جانب ظهوره في مهرجان كوتشيلا الشهير بالولايات المتحدة كأول فنان مصري يشارك فيه.

وقال محمد رمضان، خلال تصريحات تم نشرها في لقاء له بنيويورك وتم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”: "حلمي لا يقل صعوبة عن حلم أول إنسان صعد إلى القمر، أنا كأول عربي باخترق حدود الشرق الأوسط، عارف إن دا ملوش مرجع، لكني باعتبر نفسي المرجع للأجيال القادمة".

وأضاف أن العقبات التي واجهها في حياته كانت سببًا في بناء قوته الداخلية ودافعًا للاستمرار والتقدّم، معلقا: “استخدمت المعاناة التي مررت بها كوقود يزيدني عزيمة وطاقة”.

محمد رمضان: أنا أول عربي أخترق حدود الشرق الأوسط

وأوضح محمد رمضان أنه مواطن مصري بسيط من عائلة بسيطة ولديه حلم كبير.

وتابع: "أنا واثق في ربنا  والقوانين اللي ربنا حطها واتبعت القوانين دي حتى أصبحت نجم مصر الأول ثم نجم الوطن العربي الأول".

واستطرد: “أنا كنت بحفز نفسي بالقراءة، وهناك أشخاص كثيرون أصحاب فضل كبير عليا، وأنا كل لما هقابل أمواج وصعوبات بعرف إني هكون أسطورة”.

وأكمل محمد رمضان: "نمبر وان أول أغنية في حياتي وهي شعاري وهدفي في الحياة، ومفيش شخص ناجح يكون طموحه رقم 2".

محمد رمضان الفنان محمد رمضان أعمال محمد رمضان أغانى محمد رمضان أفلام محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد